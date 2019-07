La Plataforma Prou de Sarrià demana a Hinojosa que redueixi la seva producció

La plataforma que lluita contra les males olors de la fàbrica Hinojosa de Sarrià de Ter ha demanat per carta al director de la planta que «redueixi la producció en funció de la capacitat de depuració de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR)». Una mesura que exigeixen que es faci de manera «urgent», ja que a l'estiu amb les altes temperatures «la pudor torna a ser insuportable pels veïns».

La fàbrica utilitza determinats productes en el procés productiu del paper que fermenten ràpidament. Això provoca que la planta desprengui males olors. Els residus del procés que es deriven cap a l'EDAR porten, a més d'aquests productes, les restes pròpies de la matèria prima i el cartó reciclat. Segons explica la plataforma, l'empresa aboca a l'estació depuradora «una quantitat superior a la prevista quan es va dissenyar inicialment».

La plataforma reconeix que la fàbrica ha pres mesures per tal de solucionar aquesta qüestió, però segons ells «són evidentment insuficients». Tampoc estan satisfets amb la intenció de la fàbrica de cobrir el tanc d'emergències. «Aquesta no és la solució, això és un nyap», exposen en la carta que han fet arribar al director de l'empresa.

Pels veïns la solució passa perquè la planta de fabricació de paper redueixi la seva producció en funció de la capacitat de depuració de l'EDAR. És a dir, que no s'aboquin més residus a l'estació depuradora dels que aquesta pot absorvir. Consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver aplicat fa temps i que tant l'Ajuntament de Sarrià de Ter com la Generalitat ho haurien d'haver exigit. «Els sarrianencs no hem de pagar el mal disseny de les instal·lacions de la paperera», conclouen.