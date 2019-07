Tanquen fins dilluns els Jardins de la Devesa per la caiguda d'un plataner

L'Ajuntament de Girona ha tancat els Jardins de la Devesa de Girona per la caiguda de la meitat d'un plataner aquesta matinada. El consistori ha decidit acordonar la zona i ara els tècnics estan retirant la part que ha quedat dreta. Afortunadament, la caiguda de l'arbre ha estat a la matinada, i no hi havia cap persona passejant per la zona. Les causes del succés s'estan investigant, però entre les hipòtesis hi ha la possibilitat que l'arbre quedés afectat per una malaltia.

El consistori també ha demanat al Restaurant La Rosaleda que tanqui per precaució la terrassa, ja que està situada a escassos metres de l'arbre. S'espera que dilluns es pugui reobrir aquesta zona del Parc de la Devesa amb normalitat.

L'Ajuntament ha encarregat un informe que s'està elaborant i que en breu es farà públic que fa un estudi dels plataners que hi ha al parc, i del seu estat de salut. La intenció és contrastar l'estat de salut de l'arbrat per evitar que es tornin a produir ensurts com el d'aquest dissabte.