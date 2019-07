Creix un 33% el nombre de pisos turístics a Girona

Diuen que tenen un límit, però la realitat és que el nombre de pisos turístics a la ciutat de Girona no deixa de créixer. En un any, aquest tipus d'allotjament ha crescut un 33,05%. Així, s'ha passat dels 589 pisos que hi havia el 2018 als 789 que hi ha actualment, segons dades de la Generalitat del mes de maig.

I com ja és un clàssic, el Barri Vell és la zona de Girona que concentra el major nombre de pisos turístics: 406. Concretament, el nucli històric aglutina la meitat (un 51,5%) dels habitatges d'ús turístic que hi ha en tota la ciutat. Tot i això, cal destacar que aquesta xifra era més alta fa un any, quan se situava al 54,3%. I és que l'Eixample Nord ha guanyat més presència, és a dir més pisos turístics. Actualment, el 18% d'aquests allotjaments es troben en aquesta zona de la ciutat, mentre que abans era el 16,6%.

Seguint amb el cas del Barri Vell, les dades són més alarmants quan es compara quants habitatges d'ús residencial hi ha i quants d'ús turístic. Amb les dades a la mà, s'observa que un 17% dels habitatges del nucli antic de la ciutat es destinen a ús turístic. En dos anys, aquesta xifra ha passat de ser del 10 al 17%. I per tenir una referència, si ho comparem amb altres ciutats de l'Estat, per exemple l'epicentre turístic de Madrid, aquestes dades es situen al voltant del 21%

Des de fa dos anys, la plataforma Més Barri, Menys Pisos Turístics lluita precisament per frenar l'increment de pisos turístics a Girona i perquè aquesta zona de la ciutat no perdi la seva identitat. Des d'aquesta entitat reclamen, entre d'altres, una moratòria de llicències per a nous pisos turístics, més control de la normativa i realitzar un cens públic de pisos regularitzats, identificar a la façana dels edificis que hi ha pisos turístics, i establir un límit màxim d'aquest tipus d'habitatge per zona.

La plataforma també denuncia la compra d'edificis sencers per empreses que es dediquen a aquest tipus de negoci. Segons dades de la Generalitat, del 2018 al 2019 un total de cinc edificis sencers o gairebé sencers han passat de ser pels veïns a ser pels visitants. Aquests es troben a la pujada del Rei Martí, al carrer del Carme, al carrer del Bellaire, al carrer del Ciutadans, a la plaça Catalunya i a la plaça de Sant Domènec.

La plataforma gironina lluita perquè els carrers del nucli antic de Girona no perdin la seva identitat. Afirmen en el seu manifest fundacional que el fenomen dels pisos turístics està provocant la desaparició dels comerços de tota la vida, en favor de negocis vinculats a la indústria turística, així com la fuga forçada de veïns i veïnes que no poden afrontar la pujada del preu del lloguer.

Hi ha carrers del Barri Vell amb una alta presència de pisos turístics. Actualment, les artèries que tenen una concentració major són el carrer Ballesteries (31), la Cort Reial (30), Barca (28), Portal Nou (25), Llibertat (23), Força (22), Bellaire (20), Rei Martí (16) i Calderers (15). Cal destacar també que encara que no estiguin al nucli antic, també n'hi ha molts al carrer del Carme (30), a la carretera Barcelona (19), el carrer de Pedret (18) i a la plaça Catalunya (14).

Més enllà del Barri Vell

El fenomen dels pisos turístics s'ha escampat per moltes zones de la ciutat. La major part d'aquests es troben al Barri Vell (406) però també n'hi ha molts a l'Eixample Nord (143) o al Mercadal (80). A l'altre extrem hi ha els barris de Font de la Pólvora, de Domeny o de Vila-roja, on no n'hi ha cap. O les zones de Campdorà, l'Avellaneda, Pont Major i Torre Gironella que només en tenen un cada un.

D'altra banda, els barris on hi ha hagut un creixement percentual més gran en un any ha estat al sector del Carme i a l'Eixample Sud. Mentre que el 2018 n'hi havia 28 al sector del Carme, ara n'hi ha 50 (cosa que significa un increment del 78,6%). D'altra banda, a l'Eixample Sud s'ha passat dels 15 pisos als 27 (un creixement del 80%).