Desallotjat un bloc d'habitatges a Font de la Pólvora per un incendi

Un incendi a quarts de set del matí d'aquest diumenge en un comptador d'un edifici del Carrer Noguer del barri de Font de la Pólvora de Girona ha obligat a desallotjar tot el bloc. En total són vuit famílies que es preveu que puguin tornar avui mateix a casa seva, ja que l'incendi ha afectat només la sala de comptadors, tot i que el fum s'ha estès per tota l'escala. Els veïns afectats, però, no tindran llum fins d'aquí uns dies, ja que els tècnics d'Endesa han hagut de retirar el material que ha quedat totalment calcinat, i fins dilluns no està previst que se'n posi un de nou. Des de l'Ajuntament de Girona han demanat la "col·laboració" de tots els actors implicats per poder solucionar un problema "habitual" d'aquest barri de la zona Est de Girona.

El foc s'ha iniciat a quarts de set del matí i han estat els veïns del bloc del costat els qui han avisat ràpidament els Bombers i els seus conciutadans perquè abandonessin l'edifici. L'incendi ha provocat molt de fum, fet que ha obligat algunes famílies a confinar-se a dins de casa fins a l'arribada dels efectius d'emergència que han pogut evacuar-les. El mateix foc ha fet malbé també la instal·lació d'aigua.Quan els Bombers han arribat han pogut apagar ràpidament l'incendi amb la col·laboració dels veïns.

Després han airejat tot el bloc per evitar més acumulació de fum a l'escala. La sala on s'ha originat l'incendi ha quedat completament calcinada i ara caldrà esperar que els tècnics d'Endesa posin un comptador nou. Afortunadament no s'han hagut de lamentar danys personals.Des de l'Ajuntament han demanat "col·laboració" a tots els actors, començant pel propi consistori, però també dels veïns i de la mateixa companyia, ja que les instal·lacions que hi ha en aquests pisos és antiga. "Evidentment el que més ens preocupa és la seguretat i aquesta sempre serà la nostra màxima prioritat, i després el subministrament elèctric", ha assenyalat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

Un dels principals problemes d'aquests edificis és que molts veïns tenen punxada la llum, i això suposa sobrecàrregues especialment en dies calorosos. L'Ajuntament de Girona va intentar fer una crida a regularitzar la situació amb la companyia elèctrica, però van ser poques les famílies que s'hi van acollir.