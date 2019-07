L'Ajuntament tanca els jardins de la Devesa fins dilluns per la caiguda de part d'un plàtan

L'Ajuntament de Girona ha tancat fins dilluns els jardins de la Devesa de Girona per la caiguda de la meitat d'un dels plàtans que hi ha, la matinada de divendres a dissabte. Com a mesura de seguretat, el consistori va acordonar la zona i ahir al matí els tècnics van procedir a retirar la part de l'arbre que va quedar dreta.

Afortunadament, la caiguda del plàtan es va produir a la matinada i en aquells moments no hi havia cap persona passejant per la zona.

Les causes del succés encara s'estan investigant, però entre les hipòtesis que es tenen en compte hi ha la possibilitat que l'arbre estigués afectat per una malaltia.

El consistori també va demanar al restaurant La Rosaleda que tanqués la terrassa per precaució, ja que està situada a escassos metres de l'arbre afectat.

Segons van manifestar ahir des de l'administració local, s'espera que demà es pugui tornar a obrir aquesta zona del parc de la Devesa amb normalitat, un cop s'hagi resolt la situació.

L'Ajuntament de Girona ha encarregat un informe que s'està elaborant i que en breu es farà públic. Es tracta d'una anàlisi sobre els plàtans del parc de la Devesa, per tal de determinar el seu estat de salut i evitar que es tornin a produir ensurts com el d'aquest dissabte.

Ahir al matí, el regidor de l'àrea municipals de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, va informar de l'incident a través del seu compte de Twitter i va indicar que s'estaven investigant les causes del trencament de l'abre. «Prioritzant la seguretat, procedim a la retirada de la part que ha quedat dreta», explicava Terés. L'Ajuntament va retuitar les paraules del seu regidor al seu perfil de Twitter i no hi va publicar cap comunitat específic, com tampoc ho va fer al seu web.