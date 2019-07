Salellas acusa el govern de voler amagar l'augment dels pisos turístics

El cap de llista de Guanyem Girona, Lluc Salellas, considera que és una «desproporció preocupant» l'augment d'un 33% del nombre de pisos turístics a la ciutat en un any. A més, exposa a través d'un missatge difós per les xarxes socials, que aquesta és «una realitat que el govern municipal ha volgut amagar».

Resalta que, tal com va publicar aquest diari, el 17% dels habitatges existents del Barri Vell estan destinats a usos turístics «i tot en plena crisi del lloguer». Davant d'això, Salellas considera que és necessari fer una moratòria de llicències d'habitatges turístics per frenar aquest creixement.

També aposta per «un impuls de l'actualització participada del Pla Especial del Barri Vell» i la diversificació del model econòmic del barri «abandonant el monocultiu turístic». El líder de Guanyem Girona exposa que «no podem restar quiets» i que l'Ajuntament cal que impulsi «com a mínim» aquestes mesures que proposa.