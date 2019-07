Jutgen un entrenador de boxa que s'enfronta a 10 anys de presó per violar una alumna a Salt

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un entrenador de boxa que s'enfronta a 10 anys de presó per violar una alumna en un hostal de Salt. Víctima i agressor s'havien conegut en un gimnàs del barri de Santa Eugènia de Girona i havien mantingut relacions sexuals consentides. La fiscal i l'acusació particular sostenen que el 3 d'agost del 2016 van quedar per veure's en aquest hostal, on van tornar a tenir sexe. Durant la trobada, però, quan la víctima estava tombada al llit, l'acusat se li va posar al damunt i la va penetrar per via anal per la força i contra la seva voluntat. Segons les acusacions, quan la dona va intentar desempallegar-se de l'atac, l'home la va bufetejar, la va subjectar amb força pel coll i la va atemorir fins que va aconseguir violar-la. L'acusat ho nega i ha assegurat que aquell dia no van mantenir relacions. Atribueix la denúncia a que ell es plantejava acabar la relació perquè estava "preocupat" per si se n'assabentava la seva dona.

Segons ha declarat la víctima al judici que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, va conèixer l'acusat perquè li feia de monitor de boxa en un gimnàs situat al barri de Santa Eugènia de Girona i van començar a "flirtejar". Amb el pas del temps van establir una relació "com d'amants". En una ocasió, segons el seu relat, ja van anar a aquest hostal de Salt on van mantenir relacions sexuals consentides.

El 3 d'agost del 2016 al matí van tornar a reservar una habitació al mateix lloc. La dona ha detallat que, d'entrada, van tornar a mantenir relacions "amb normalitat". En un moment determinat, quan ella estava tombada despullada al llit, l'home se li va col·locar al damunt i la va penetrar per la força per via anal. "Em vaig apartar i li vaig dir que parés que m'estava fent mal però em va donar una bufetada", ha detallat la víctima.

Aleshores, va intentar fugir de l'habitació però detalla que l'acusat li va impedir i la va arribar a subjectar amb força pel coll i pel nas "fins al punt que no podia respirar". La víctima ha relatat que es va espantar molt i va arribar a témer per la seva vida. "Vaig arribar a pensar que em trobarien morta", ha dit la dona que ha afegit que l'acusat no parava de dir-li que era "seva" i que podia fer-ne el que volgués.

Fiscalia i acusació particular sostenen que la víctima es va sentir "bloquejada i espantada", no va trobar la manera de fugir i va "deixar de prestar resistència" per evitar un mal major. Llavors, tot i que l'acusat sabia que la dona "no volia", la va acabar penetrant. La víctima ha exposat que, un cop culminada la violació, el processat la va obligar a dutxar-se.

Al judici, l'acusat s'ha acollit al seu dret a no contestar a la fiscalia i l'acusació particular. A preguntes del seu advocat, ha dit que el 3 d'agost no van arribar a mantenir relacions sexuals i ha insinuat que la denúncia pot ser perquè es plantejava acabar amb la relació perquè el "preocupava" que la seva dona se n'assabentés.

El lletrat no li ha preguntat pel contingut dels missatges que es va enviar amb la víctima després de la suposada violació. Així, no ha donat cap explicació sobre per què li va demanar que eliminés el contingut del telèfon i que li tornés el terminal, que segons la dona ell li havia regalat.

Els psiquiatres que van atendre la víctima després dels fets han assenyalat que patia símptomes característics d'un estrès posttraumàtic com bloqueig emocional o amnèsia dissociativa. Els forenses que la van explorar el 10 d'agost han apuntat que tenia lesions compatibles amb una penetració anal.

Al final del judici, la fiscalia i l'acusació particular han sol·licitat una pena de 10 anys de presó i han retirat l'agreujant de parentiu que aplicaven inicialment, tot i que l'advocat de la víctima ha mantingut el de gènere. També demanen al tribunal que imposin a l'acusat 6 anys de llibertat vigilada i que no es pugui apropar a la víctima durant 10 anys.

En concepte de responsabilitat civil, volen que l'entrenador indemnitzi la víctima amb 6.000 euros. La defensa, inicialment, demana l'absolució.