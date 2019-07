Retrets entre els grups de l'oposició de Girona pels pactes que validen el cartipàs

El ple municipal de Girona va tirar endavant ahir a la tarda diversos punts vinculats al cartipàs municipal amb el vots a favor de JxCat, les abstencions de Guanyem i ERC i els vots en contra del PSC i Ciutadans. Aquestes dues darreres formacions van ser molt crítiques amb els dos grups independentistes que amb la seva abstenció van validar la proposta de l'equip de govern. Es votava, entre d'altres, el número del personal eventual (assessors i coordinadors) i les seves retribucions i el règim de dedicació exclusiva i parcial dels regidors així com les seves retribucions i indemnitzacions.

Al ple hi va haver representants veïnals de Font de la Pólvora que es queixaven dels talls de llum continuats al seu barri.

Les posicions dels grups municipals ja s'havien aclarit dies enrera en diferents rodes de premsa i en comunicats i ahir va ser el torn dels retrets. Per ordre invers al nombre de vots, el primer en intervenir va ser Ciutadans, que amb dos regidors va votar en contra del cartipàs. El seu portaveu, Daniel Pamplona, va lamentar que malgrat estar oberts al diàleg per buscar propostes per al cartipàs es van trobar acords previs de l'equip de govern de JxCat amb Guanyem i ERC. «Veiem que part de l'oposició s'absté permetent que progressi un govern que fins fa poc es titllava d'oposat al concepte social d'esquerres» va indicar. I en referència a Guanyem i ERC va exposar que hi veia una «complicitat estrafolària» i que «en poques setmanes la convicció política d'alguns s'ha anat diluint».

Mentrestant, ERC, amb quatre regidors es va abstenir. El seu portaveu, Quim Ayats, va indicar que no era el cartipàs que haurien volgut però que s'havien inclòs algunes de les seves propostes i que volien ser una oposició «responsable». Va esmentar la reducció del nombre d'assessors al plantejament inicial del govern, racionalitzar els imports percebuts pels regidors per raó d'assistència als òrgans col·legiats, ser presents en diferents organismes, finalitzar la promoció d'habitatge social a la plaça Leonor Joher, redefinir el model de pressupostos participats i una millora de l'enllumenat a la ciutat per millorar la seguretat. I per acabar, va insistir en estendre la mà a JxCat i a Guanyem per fer un govern fort republicà amb les tres forces polítiques. Un discurs que manté des de l'endemà de les eleccions.

En tercer terme va intervenir el PSC, que amb sis regidors va votar en contra de la proposta del govern. La seva portaveu, Sílvia Paneque, va apuntar que l'organització municipal del govern de JxCat era «idèntic» a la que va tenir durant l'últim any de mandat i que Guanyem i ERC no havien aconseguit, amb el pacte, «cap compromís programàtic per aconseguir més atenció a la ciutat, més atenció a les persones, més seguretat ni cap mesura per equilibrar l'altíssim preu de viure a Girona».



«Coalició de baixa intensitat»

Paneque va recordar que amb l'aprovació es donava via lliure perquè l'equip de govern situï Eduard Berloso «com a personal de confiança i que, per tant, hi hagi continuïtat en la gestió més que problemàtica a Aigües de Girona i a Girona + Neta». Paneque va afirmar que el nou cartipàs és el tret de sortida a un govern de «coalició de baixa intensitat» ja que Guanyem i ERC seran diferents organismes i societats de govern» i va instar-los a donar «estabilitat al mandat».

Finalment, va ser el torn de Guanyem, que amb 6 regidors es va abstenir. Lluc Salellas va deixar clar que no renunciarien a «cap dels papers que ens pertoquen com a caps de l'oposició: estirarem el govern cap a polítiques socialment més justes i serem contundents quan faci falta». El representant de Guanyem va exposar que el cartipàs tenia mancances però que, amb l'acord, havien aconseguit «millores significatives en transparència, descentralització, democratització i participació ciutadana», com una audiència pública sobre els pressupostos o plens als barris, a més de ser presents en organismes municipals. I va indicar que segurament no serien «capaços de fer aplicar» el seu programa però que farien valdre la seva «força perquè s'hi assembli tant com es pugui».

L'alcaldessa, Marta Madrenas, en nom de JxCat, va tancar el torn de paraules agraint les abstencions dels grups independentistes. Va definir les negociacions com un «bon punt de partida» per encarar la governabilitat que la ciutat «necessita». A més, va lamentar que alguns grups ja estiguessin criticant accions del govern, quan encara no han presentat ni el pla de govern on aspirava a incloure-hi actuacions que «uneixin» totes les formacions. L'alcaldessa havia obert el ple explicant la composició del nou govern amb cinc grans àrees i va recordar tres eixos: que JxCat havia guanyat les eleccons, que hi havia una majoria social independentista i que la ciutadania vol diàleg i acords fugint de la gesticulació i del «tot o res».



Les retribucions

Amb l'aprovació del cartipàs es van validar les retribucions dels regidors, assessors i dels coordinadors. Tal com ja havia avançat Diari de Girona, els sous es mantidran com en l'anterior mandat. Així els coordinadors d'àrea, entre ells Eduard Berloso, cobraran uns 50.000 euros a l'any, els assessors dels grups municipals, entre 13.000 i 27.000 euros segons la categoria. Els tinents d'alcaldia amb dedicació exclusiva uns 51.000 euros; els tinents d'alcaldia amb dedicació parcial, entre 32.000 i 39.500 euros; els portaveus dels grups municipals, 22.000 euros aproximadament, i la resta de regidors, uns 14.500 euros.