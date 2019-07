La nova línia de bus L9, que uneix Salt i la UdG, rep una nota de 8,9 dels usuaris

Gairebé un any després de la seva posada en marxa, la nova línia de bus L9 que uneix Salt i la Universitat de Girona (UdG) rep una valoració molt positiva entre els seus usuaris. Concretament li posen una nota de 8,9 i, a l'hora de proposar millores, demanen que s'incrementin les expedicions o, fins i tot, que hi hagi més parades a la UdG. El servei es va posar en marxa el mes de setembre del 2018 a petició dels ajuntaments de Salt, Girona i la UdG. El Consorci ATM-Girona i la Direcció General de Transports i Mobilitat i van accedir i, un any després, es demostra la bona acceptació del servei.

Aquestes valoracions i propostes corresponen a una enquesta realitzada per ATM-Girona a 294 persones, la meitat dels usuaris. Entre altres xifres també s'extreu que un 52,7% dels viatgers utilitzen la L9 per motius d'estudi i gairebé la meitat d'ells, fa més de 10 viatges setmanals.

El regidor de l'Ajuntament de Salt, Toni Vidal, explica que "estem satisfets amb el servei que, en el seu moment, ja era posar solució a una demanda històrica del municipi. Des d'un primer moment ens hi vam implicar amb una reducció del cost de la T-10 en un 60% aproximadament per primera vegada als joves empadronats. L'abonament, que actualment costa 10,70€, passarà a valer 4,5€". Els beneficiaris d'aquesta bonificació són els joves de 16 a 25 anys que estiguin empadronats a Salt i que realitzin a Girona estudis post obligatoris.

A l'hora de parlar de futur, Vidal confirma que "ara toca treballar per millorar la freqüència de pas que, actualment, és d'una hora".



Nous usuaris

Una altra dada que cal destacar és el fet que el 35% de persones que utilitzen la línia són nous usuaris del servei de bus. En aquest sentit, pel que fa als usuaris que han deixat d'utilitzar d'altres línies com les L3, L4 o L8 cal esmentar que aquesta dada no ha produït un descens d'usuaris en aquestes línies, tot el contrari. Per exemple, de l'any 2018 al 2019, la L3 ha guanyat la xifra rècord de 15.000 viatgers.?

Sobre l'origen i el destí de les persones que utilitzen la L9, destaca per sobre tot la parada de la Universitat de Girona, situada a la Facultat de Ciències.

A l'hora de fer aportacions per a millora el servei, per exemple un 94% dels enquestats opina que seria convenient incrementar la freqüència de la L9 entre Salt i la Universitat de Girona i que els vehicles passin cada 30'. També demanen que hi hagi més parades a la UdG.

Cal recordar que línia L9 d'autobús uneix directament la vila amb els barris de l'Eixample, Sant Narcís, Santa Eugènia, així com al campus universitari de la UdG. La línia complementa també la connexió de Girona amb l´Hospital Santa Caterina i la zona comercial de l'Espai Gironès.