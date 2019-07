El fiscal demana 14 anys de presó per a l'acusat d'envestir un motorista amb qui estava enemistat a Girona. Segons subratlla el ministeri públic, el processat va endur-se la víctima per endavant "amb intenció d'acabar amb la seva vida". Els fets van passar a quarts de sis del matí del 9 de maig del 2015. El processat, que ja havia amenaçat la víctima abans, va seguir l'altre home quan anava cap a la feina. I just al principi de la carretera dels Àngels, a tocar d'una fàbrica, el va envestir. Per més inri, el cotxe que conduïa no era seu, i la propietària del vehicle l'havia denunciat per estafa. El fiscal li imputa un delicte de temptativa d'assassinat i, a més de la pena de presó, sol·licita que no es pugui apropar a la víctima durant deu anys. En matèria de responsabilitat civil, reclama una indemnització de més de 20.000 euros.

Segons recull l'escrit de fiscalia, el processat i la víctima estaven enemistats. I de fet, l'acusat feia poc que havia amenaçat l'altre home amb frases com "Quan t'enganxi et mataré" o "Vigila quan vagis cap a la feina". Els fets que arribaran ara a judici van tenir lloc a primera hora del matí del 9 de maig del 2015. Cap a quarts de sis, l'acusat va esperar la víctima a la sortida del carrer Emili Grahit. Sabia que passaria per allà amb la seva moto, perquè com subratlla el fiscal, "coneixia el recorregut" que feia l'altre per anar a treballar.

Quan el va veure arribar, l'acusat es va posar darrere seu amb el cotxe i el va seguir fins al principi de la carretera que porta cap als Àngels. Allà, just en una pujada que hi ha a tocar d'una fàbrica, va accelerar el cotxe i va envestir la víctima per darrere. El fiscal subratlla que l'acusat va xocar amb la moto a consciència, "amb intenció d'acabar amb la vida de la víctima". I que va donar cop de gas "sense donar cap mena de possibilitat de defensa" al motorista.

Arran de l'accident, la víctima va sortir projectada i va anar a parar per terra amb la moto. Aleshores, l'acusat –recull el fiscal- va fugir del lloc amb el cotxe. El motorista, sortosament, només es va fracturar un dit i va patir diverses contusions, però va haver de passar-se gairebé tres mesos de baixa. El fiscal també subratlla al seu escrit que, de fet, el cotxe que portava l'acusat no era seu. I que ni tan sols tenia permís per conduir-lo. El vehicle era propietat d'una dona que, precisament, l'havia denunciat per haver-la estafada.



Temptativa d'assassinat

El fiscal imputa a l'acusat una temptativa d'assassinat i sol·licita que se'l condemni a 14 anys de presó. A més, demana que quan hagi complert condemna, no es pugui apropar a menys de mig quilòmetre de la víctima durant deu anys.

En matèria de responsabilitat civil, el ministeri públic reclama que l'acusat pagui una indemnització de 20.170,34 euros. D'aquest total, més de 17.000 euros són per les lesions que li va provocar a la víctima quan la va envestir. La resta corresponen als danys que va fer a la moto i també, al cotxe (perquè no era seu).

El judici per aquests fets s'ha fixat per aquest dimarts a l'Audiència de Girona. El cas ha anat a parar al tribunal de la Secció Quarta.