Condemnen un home a 3 anys de presó per envestir un motorista amb qui estava enemistat a Girona

L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys de presó un home que va envestir un motorista amb qui estava enemistat. Els fets van passar a quarts de sis del matí del 9 de maig del 2015. El processat, que ja havia amenaçat la víctima abans, va seguir l'altre home quan anava cap a la feina. I just al principi de la carretera dels Àngels, a tocar d'una fàbrica, el va envestir. A més a més, el cotxe que conduïa no era seu, i la propietària del vehicle l'havia denunciat per estafa.

Segons l'escrit del ministeri públic, el processat va endur-se la víctima per endavant "amb intenció d'acabar amb la seva vida". L'acusat ha reconegut els fets i fiscalia, acusació particular i defensa han arribat a una conformitat. En base a l'acord, la secció quarta de l'Audiència també li ha imposat que durant 4 anys no es pot acostar a menys de 500 metres de la víctima i el pagament d'una indemnització de més de 20.000 euros. La sentència ja és ferma.