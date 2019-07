La Fundació Princesa de Girona reuneix tots els premiats en una jornada de talent

Els cinc premiats d'aquest any per la Fundació Princesa de Girona

Els cinc premiats d'aquest any per la Fundació Princesa de Girona

Els cinc premiats d'aquest 2019 de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) s'han reunit aquest dimarts a la capital gironina en una jornada de talent que ha servit per conèixer-se.

El premi a la ciència, Xavier Ros-Oton, ha destacat que una de les coses que més li havia agradat de la jornada ha estat "parlar" amb la resta de premiats perquè ha vist "que ens assemblem molt" tot i pertànyer a sectors tan diferents com les matemàtiques, l'art i la cultura, el treball social o la medicina. Entre els premiats també hi havia Maria Jammal, el premi Internacional. De fet, aquest 2019 s'ha estrenat aquesta categoria aprofitant els 10 anys de la FPdGi. Jammal és la creadora d'Humanity Crew, una ONG que ajuda psicològicament als refugiats. Els premis no s'entregaran fins el mes de novembre en un acte a la ciutat de Barcelona.