Veïns de diferents barris de Girona donen suport a Font de la Pólvora pels talls de llum

Una cinquantena de veïns de diferents barris de Girona van donar suport ahir als veïns de Font de la Pólvora pels talls de llum. Des de fa quatre anys, els habitants d'aquesta zona de Girona pateixen talls en el subministament elèctric, segons van relatar membres de l'Associació de Veïns de Font de la Pólvora. És per aquest motiu que van convocar ahir una trobada de solidaritat per tal de recollir el suport dels veïns d'altres barris de la ciutat perquè, segons van afirmar, aquest és un «conflicte de ciutat».

La idea principal de la trobada era fer una passejada col·lectiva per mostrar «la deterioració» de la xarxa elèctrica, que segons van assegurar es va instal·lar fa més de 30 anys. Tot i això, la marxa es va haver de suspendre perquè hi havia molts «nervis» al barri després de l'operatiu policial que va haver-hi al matí.

Davant d'aquesta situació, la cinquantena de veïns de zones com el Barri Vell, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, la Devesa, Montilvi, Palau i Eixample van reunir-se a l'interior del Centre Cívic Onyar. L'objectiu era acordar una acció conjunta per tal de posar fi als talls de llum. Sobre la taula es va posar la idea d'exigir a l'Ajuntament de Girona la instal·lació d'un generador elèctric perquè de forma immediata els veïns puguin tenir subministrament elèctric.

«Hi ha dies que estem 20 hores sense llum. Hem de beure aigua de l'aixeta perquè la nevera no funciona i no tenim aigua freda. La calor és insuportable i els aliments es fan malbé. I la gent que necessita màquines per respirar no les pot usar», explicava Marisol Heredia, veïna de Font de la Pólvora. «Què hem d'esperar, que hi hagi una mort perquè es posi una solució?», afegia el president de l'Associació de Veïns, Serafí Heredia. També es va debatre sobre la idea de convocar una altra manifestació a les portes de l'ajuntament. En aquest cas, però, amb la participació de tots els veïns de Girona.

L'educador social i veu reivindicativa dins del barri Ángel Fernández, el Nene, va explicar que part del problema ve del frau elèctric, però «no tot és el frau». Segons va explicar, hi ha transformadors que tenen 40 anys d'antiguitat que no poden aguantar la potència elèctrica que es necessita actualment en una societat carregada d'electrodomèstics. És per aquest motiu que també es va plantejar la idea de demanar, per escrit, una data d'inici de les obres de millora de la xarxa elèctrica del barri.

Els veïns de Font de la Pólvora van agrair «de tot cor» que la cinquantena de persones «es preocupessin pel barri» perquè van assegurar que «necessiten l'empatia i ajuda de tot Girona». «Som terra de ningú, Endesa i l'Ajuntament ens veuen com uns delinqüents, va assegurar el Nene.

A la trobada hi havia també representants de diferents associacions de veïns de Girona i regidors de l'Ajuntament de Girona, com Dolors Serra i Laia Pèlach, de Guanyem; Mònica Ferrer i Quim Ruhí, del PSC; i Maria Àngels Cedacers i Annabel Moya, d'ERC.