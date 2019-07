Jornada de talent a Girona amb els premiats de la FPdGi

ls cinc guanyadors dels Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) van reunir-se ahir a la ciutat en una jornada de talent. A poc més de tres mesos de la celebració de la cerimònia de lliurament dels guardons els premiats van trobar-se a la seu de la fundació per conèixer-se i compartir inquietuds i punts en comú.

Enguany, la FPdGi ha reconegut les trajectòries del neuròleg i emprenedor Ignacio Hernández Medrano (Empresa); el director d'escena Rafael R. Villalobos (Arts i Lletres); la treballadora social Begoña Arana (Social); el matemàtic Xavier Ros-Oton (Recerca Científica); i la confundadora de l'organització internacional Humanity Crew, Maria Jammal (Internacional). Pel que fa a la darrera categoria, aquesta és la primera vegada que s'atorga, coincidint amb el 10è aniversari de la FPdGi i amb la voluntat de donar a conèixer la fundació més enllà de l'Estat. També com a novetat, enguany, la cerimònia de lliurament dels premis se celebrarà el novembre a Barcelona, i no a Girona, en un acte presidit pels reis d'Espanya.

Una cita que els premiats ja han començat a preparar. «Avui hem treballat el discurs», va explicar Ignacio Hernández Medrano. L'alacantí i llicenciat en Medicina Clínica ha fundat Savana, una plataforma d'intel·ligència artificial que accelera la investigació mèdica i la fa més precisa. «Hem creat un sistema que és capaç d'aglutinar informació mèdica de manera automàtica i trobar patrons en les dades que ens permeten atendre els pacients d'una forma més precisa i predictiva», va explicar. Això permet fer una medicina més individualitzada. Actualment treballen en 82 hospitals d'Espanya i tenen sucursals a Londres, Berlín i París.

Un altre dels premiats és el català Xavier Ros-Oton. El reconegut matemàtic ha centrat les seves investigacions en el camp de les equacions en derivades parcials. Va concretar que es tracta d'un tipus de matemàtiques que es fan servir per modelar qualsevol fenomen físic, des de la calor fins a la construcció d'un avió. «Jo em miro aquestes equacions, en global no pensant en una aplicació, i investigo millores», va comentar. És el matemàtic més citat del món de la seva edat i actualment és professor a l'Institut de Matemàtiques de la Universitat de Zuric (Suïssa). «És cert que a l'estranger és més fàcil destacar si ets jove; per això premis com els de la Fundació són importants perquè donen visibilitat a la gent jove a Espanya», va afirmar.

D'altra banda, el premi Social ha anat a parar per la diplomada en treball social Begoña Arana. Aquesta jove de Cadis és la directora de Nuevo Hogar Betania, una associació sense ànim de lucre que té com a missió atendre qualsevol persona que es trobi en situació d'exclusió social. Les ganes de crear una filosofia de treball amb una metodologia social diferent van portar Arana a crear aquesta associació. «Treballem organitzant la persona des de la vessant educativa fins a la laboral, motivant-la en tot aquest procés. L'objectiu és aconseguir una recuperació real d'aquesta persona que ha viscut un succés traumàtic», va comentar.

El premi d'Arts i Lletres ha anat a parar al sevillà Rafael R. Villalobos, una de les veus joves més interessants de la direcció operística. També és director, dramaturg i dissenyador. «És molt complicat donar el salt en el món de l'òpera perquè es tracta d'una obra molt costosa. Implica tants de diners que és difícil que un teatre confiï en una persona que no ho ha fet abans. Jo vaig tenir la sort de guanyar el Premi Europeu de Direcció», va explicar. «És molt complicat però no impossible», va afirmar.