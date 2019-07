L'Ajuntament diu que són «els primers» que volen que se solucionin el talls de llum

Representats de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora i membres de l'equip de govern de Girona, encapçalats per l'alcaldessa, Marta Madrenas, i els regidors Martí Terés, Lluís Martí i Núria Pi, van reunir-se ahir per tractar sobre els reiterats talls de llum que des de fa molt de temps pateixen els veïns d'aquest barri de l'est de la ciutat. Segons el consistori, la trobada va ser «positiva» i «constructiva». El dia abans s'havia produït una trobada a Font de la Pólvora on veïns d'uns quinzena de barris van donar suport als residents. Hores abans hi havia hagut un operació policial on es van detectar 64 connexions elèctriques i d'aigua irregulars en cinc carrers.

Des de l'equip de govern, es va reafirmar ahir que estaven al costat dels veïns i que eren els «primers interessats en trobar una solució definitiva per als problemes de talls de llum que tenen els veïns que no estan en situació irregular».



Dues línies de solució

Van assegurar que continuaran «parlant amb tothom, buscant solucions» i que insistiran amb dues línies principals: «mantenir la lluita contra el frau elèctric, també per motius de seguretat, i continuar estant a sobre de la companyia, tant per la sol·licitud de dades i informació com per les possibles inversions que s'hagin de fer en el barri per garantir el servei a qui no està en situació irregular».

Fonts municipals també van apuntar que mantenen «obert el procés de regularització de comptadors, mentre s'estan tramitant les peticions que vam tenir al seu moment qui no s'hi hagi acollit i ara ho necessiti, encara ho pot fer».

A més van recordar que han posat «a disposició dels veïns l'assessorament de tècncis municipals per estudiar com actuar en casos de factures de llum que alguns veïns consideren que són indegudes». I van insistir en què continuaran «parlant amb tothom», tot i admetre que no és un «tema fàcil de resoldre» però que l'equip de govern «hi està treballant conjuntament des de les diverses àrees implicades».



Un generador, dífícil

Sobre la petició que es posi un generador per tal de garantir el subministrament elèctric al barri quan hi hagi talls de llum, l'Ajuntament va exposar que tornaran a parlar amb la companyia i que «no descarten res», però van recordar que en el seu moment «es va descartar perquè no resolia el tema». Pels representants veïnals de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora, però, la reunió va ser «lamentable» i no se'ls va donar «cap solució».