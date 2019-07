L'AV de la Devesa alerta que no es pot passar «de puntetes» en la caiguda d'un plàtan

L'Associació de Veïns Devesa Güell de Girona ha avisat que no es pot «passar de puntetes» sobre «un fet tan greu» com la caiguda d'un plàtan del parc de la Devesa de grans dimensions «com si no passés res, fins que passi». El president de l'entitat veïnal, Salvador Guardiola, assegura que des de l'Associació no poden «deixar de fer sentir» la seva «preocupació per l'estat dels arbres de la Devesa» i es pregunten en quin estat de salut estan els arbres i si «es poden repetir aquestes caigudes d'arbres com la del passat dia 6». «Ens preguntem què ha de passar perquè qui té la responsabilitat prengui les mesures adients en un tema tan seriós que pot tenir conserqüències irreparables tant pel parc com per a les persones», exposa Guardiola.

Aquell dia, un arbre, d'uns 50 metres d'alçària i de 105 centímetres d'amplada, va caure de matinada. Era el quart gran exemplar, en onze anys. El regidor de Medi Ambient, Martí Terés, va recordar d'immediat que una empresa està fent un estudi per determinar la salut dels arbres amb tres fases de mostreig i que els havia demanat celeritat perquè l'enllesteixin quan abans millor, sense perjudicar la qualitat de l'informe, per tal d'abordar possibles actuacions de seguretat.

El parc «pitjor atès» de Catalunya

Des de l'Associació de veïns s'espera que aquest informe «no arribi massa tard» i es lamenta que es destini un import «rídicul» que xifren en 20.000 euros, «per a la conservació del Parc Urbà més gran de Catalunya» però que és «el pitjor atès» i que es mira «com un compte d'explotació i no com un bé comú». També es qüestiona l'eficàcia de sistemes com la fumifgació i el reg en la cura dels arbres. «Que sigui útil a tots els ciutadans, millorant l'arbrat, les seves instal·lacions, zones d'esbarjo, jocs infantils, mobiliari, il·luminació i accessibilitat», diu Guardiola.

La plataforma Salvem la Devesa també va mostrar, fa uns dies, la seva «procupació» i va indicar que, segons el que determini aquest estudi, s'evitin segons quines activitats al parc que perjudiquin els plàtans.