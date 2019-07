Comprada la masia per a la comissaria

L'Ajuntament de Girona ja és propietària de la masia de Can Burrassó de Santa Eugènia, on s'obrirà la futura comissaria de barri. L'alcaldessa, Marta Madrenas, i representants de la família Masó, fins ara els propietaris, s'han reunit per fer efectiva la compravenda de l'edifici situat davant del parc de Núria Terés. Ara s'haurà d'adequar. S'espera que el cost s'inclogui en el pressupost municipal del 2020 i que els treballs es puguin licitar i executar aquell mateix any. «La seguretat és una de les prioritats d'aquest govern, i amb la formalització de la compra de Can Burrassó iniciem un projecte clau per anar desenvolupant el model de policia de proximitat que volem per a Girona».