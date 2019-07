Hinojosa finalitza la primera fase del pla per reduir les olors a la fàbrica de Sarrià

La fàbrica Paperera, del grup Hinojosa, de Sarrià de Ter (Gironès) ha finalitzat la primera fase de les obres del pla per reduir les olors al municipi. Segons ha detallat l'empresa, calcula que les inversions realitzades podrien reduir fins a un 86% les males olors que generava la factoria. Això es deu al tancament del tanc d'avingudes i la sala de centrífugues i a la canalització de l'extracció d'aire a través de tres noves xemeneies de cinc metres d'alçada. En paral·lel a les mesures preses per l'empresa, l'Ajuntament ha demanat a l'Agència de Salut Pública de Catalunya que analitzi si les males olors poden tenir una afectació a la salut dels veïns.

La fàbrica d'Hinojosa a Sarrià de Ter (Gironès) ja ha finalitzat les inversions previstes en la primera fase del pla per reduir les olors que genera la factoria. Segons ha afirmat l'empresa en un comunicat, les obres s'han finalitzat abans del termini previst i això farà que a partir d'ara els veïns sentin menys olors.

Concretament, la direcció de la fàbrica ha estimat que les noves inversions reduiran fins a un 86% les emissions. De tota manera, en els propers dies una empresa d'enginyers analitzarà el funcionament de les millores realitzades per calcular la reducció real de les emissions.

Durant la primera fase del pla d'olors, la fàbrica ha tapat el tanc d'avingudes i la sala de centrífugues i també ha instal·lat un sistema nou de rentat de l'aire en aquestes dues sales. Per altra banda, s'ha canalitzat l'extracció de l'aire de la nau central a partir de tres noves xemeneies de cinc metres d'alçada.

Durant la segona fase del pla, l'empresa buscarà els focus d'olors que es detectin durant els mesuraments per tal de reduir les emissions fins apropar-se al màxim al nivell zero. De moment, però, l'empresa recorda que ja ha invertit més de 2,5 milions d'euros des que va obrir les seves portes el 2016 en reduir sorolls i olors.



L'Ajuntament vol saber si les olors afecten a la salut

Per la seva banda, l'Ajuntament de Sarrià de Ter ja ha encarregat a l'Agència de Salut Pública de Catalunya que analitzi les olors que genera la fàbrica i comprovi si poden afectar d'alguna forma a la salut dels veïns del municipi. Els membres del govern local també mantenen el contacte amb la directora del CAP del municipi perquè informi de forma immediata si hi ha alguna persona afectada per les males olors provinents de la fàbrica.

A més, també han demanat a la Generalitat que el consistori pugui personar-se en l'expedient de renovació de l'autorització ambiental integrada de la fàbrica. També han enviat al Departament de Territori i Sostenibilitat un document amb tots els aspectes que s'han d'incloure per a la renovació d'aquesta autorització. Un d'ells és que s'inspeccioni la factoria i es comprovi l'ús que té el tanc d'emergències, que segons l'Ajuntament és el focus més important de males olors.

També han demanat un informe jurídic que clarifiqui quines són les competències de la Generalitat perquè des de l'Ajuntament creuen que el Govern "no està complint correctament amb les que té assignades".