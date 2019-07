Veïns del carrer Bisbe Sivilla denuncien la inseguretat i brutícia del parc Central

Brutícia a l'entorn del parc Central. ?En diversos punts de la zona hi ha deixalles pràcticament cada dia. Llaunes, ampolles i altres objectes que deixen alguns ciutadans incívics en bancs per seure i, fins i tot, a l'interor de la zona dels jocs infantils.

Diversos representants veïnals del carrer Bisbe Sivilla de Girona han denunciat la inseguretat i la manca de manteniment al parc Central. Asseguren que moltes nits, tot i que també de dia, hi ha grups de joves en diferents punts amb música molt alta, bevent alcohol i prenent substàncies estupefaents. Es concentren a la zona de les palmeres, als jocs infantils i a les granotes a tocar de l'entrada de l'estació del TAV. En nom de diferents comunitats de veïns Xavier M., explica que sovint truquen a la Policia Municipal i que es presenta molt tard o amb els llums blaus encesos i que això fa que els joves tinguin temps de marxar o abaixar la música o d'amagar algunes substàncies.

«Això al final serà una zona fantasma, on a la nit no es podrà passejar per por que t'atraquin o facin mal a algú», es queixa. I es pregunta «per què hi ha cotxes de mossos davant del jutjats les 24 hores» quan considera que seria més important que n'hi hagués davant de l'estació, on hi ha molt de moviment de persones. Finalment, reclama que hi hagi «una alcaldesa que estiqui a prop dels ciutadans i que realment solucione els problema de tots el barris. Però, on és l'alcaldessa?».

Els veïns també lamenten la brutícia constant en diferents zones del parc, on s'acumulen llaunes, vidres trencats, bosses de plàstic i restes de deixalles, entre d'altres, en bancs per seure i, fins i tot, a dins de la zona de jocs infantils. «Molts cops ho recullo jo amb les mans tot», lamenta Xavier M. A més, apunta que hi ha molts escocells sense arbres i que en alguns punts hi creix la vegetació descontroladament.

Des de l'Ajuntament s'ha apuntat que certament «hi ha queixes en aquesta zona» però s'ha assegurat que «des de la policia s'hi actua com també es fa amb altres zones de la ciutat». En concret, han explicat que «els agents patrullen en espais on hi ha queixes, i actuen quan tenen elements per fer-ho». Exactament, per aquest motiu «es va crear un servei específic per a places i espais oberts, que funciona entre les sis de la tarda i les quatre de la matinada, amb el suport de la unitat canina».

D'altra banda, precisament ahir a la tarda, la Comissió d'Interior del Parlament va aprovar , per unanimitat, una proposta de resolució presentada per Ciutadans que sol·licitava un «augment dels dispositius de seguretat entorn de l'estació de Renfe de Girona i els barris contigus de Sant Narcís i Santa Eugènia». La decisió hauria de suposar «incrementar de forma urgent i fixa un dispositiu que doni suport a la tasca dels vigilants jurats de l'estació i els seus voltants on s'ha detectat un major nombre d'activitats delictives», dispositiu que s'hauria de mantenir «fins que s'erradiqui la situació».

El diputat de Ciutadans (Cs) al Parlament per la circumscripció de Girona, Jean Castel, va apuntar que a la ciutat hi ha «barris com Santa Eugènia o Sant Narcís on cada dia veiem l'increment de la inseguretat amb baralles, furts i delictes de forma continuada contra ciutadans i comerços». El diputat va reivindicar la necessitat d'actuar d'immediat i donar suport als vigilants jurats de l'estació perquè aquesta situació d'inseguretat «o l'erradiquem o qualsevol dia d'aquests ens podem aixecar amb un titular que ningú vol sentir».