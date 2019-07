El PSC vol que s'actualitzi el reglament d'usos i activitats de la Devesa

Els grup municipal del PSC a Girona ha presentat una moció per demanar al govern municipal que dignifiqui i preservi el parc de la Devesa. Els socialistes consideren que en els darrers anys el parc ha patit una deixadesa alarmant. Per això, el PSC demana que es defineixin clarament els usos, es busqui una ubicació alternativa a les activitats intensives que malmeten el parc, es declarin Bé Cultural d'Interès Local els plàtans de la Devesa de més de 200 anys i es faci un pla de xoc per actualitzar-hi el mobiliari i enllumenat. «El Pla Especial de la Devesa va ser aprovat inicialment pel ple en data 13 de novembre de 2017 i actualment, gairebé dos anys més tard, es troba "congelat" i pendent de resoldre les al·legacions presentades» ha explicat la portaveu del PSC, Sílvia Paneque. «Durant el 2015-16 es va dur a terme el pla de xoc de la Devesa, pla que no va complir amb les expectatives creades i que no va resoldre les mancances ni les condicions mínimes d'adequació de l'espai, malgrat els més de 200.000 euros que s'hi varen destinar» ha afegit la regidora Beatriz Esporrín.