La Cúpula de les Arts arriba al Perú i enceta una nova etapa aquest dijous

La Cúpula de les Arts va anunciar a l'abril que marxava de Girona i que emprenia una nova aventura a l'altre costat de l'Atlàntic. Aleshores es va mantenir en secret quin era el seu nou destí. Finalment, Diari de Girona ha pogut saber que l'estructura va arribar fa uns dies al Perú i que s'està aixecant a la capital del país, Lima.

En concret, s'està muntant just al davant de la seu de la Facultat de la Universitat de Lima de l'avinguda Manuel Olguínen un dels angles del gran macrocomplex comercial Jockey Plaza.

L'estructura en forma d'iglú que havia estat en una cantonada de la cruïlla del passeig d'Olot, Emili Grahit i la carretera Barcelona de Girona va embarcar al port de Barcelona fa diverses setmanes fins a la ciutat portuària de Callao, en set contenidors marítims damunt del buc Rotterdam Express, un vaixell construït l'any 2000, de bandera alemanya i que transporta contenidors. El vaixell de 294 metres d'eslora va seguir una ruta interminable d'uns dos mesos aturant-se en diversos ports de diferents països per descarregar i carregar nous contenidors, segons consta a la pàgina web Vessel Finder, que detalla les rutes dels grans vaixells que naveguen pels oceans del planeta.

El vaixell va arribar la setmana passada al Perú. Després de fer els tràmits de duana pertinents, els set contenidors van dirigir-se cap al nou emplaçament i, un cop descarregats per un equip de tècnics, van iniciar el nou muntatge, que va començar fa uns dies i, actualment, la carpa-iglú ja pràcticament està a punt.

L'estrena del nou espai, segons ha pogut comprovar aquest diari, està prevista per al 25 de juliol en plenes celebracions de les Festes Pàtries del Perú -per celebrar la declaració d'independència- amb la presentació per primera vegada al país andí de la prestigiosa Companyia del Circ Nacional de Pequín (amb la China National Acrobatic Troupe, amb seu a Pequín), probablement el col·lectiu acrobàtic xinès de major prestigi, ja que és el que major nombre de guardons en festivals importants ha obtingut, d'entre els més de 400 grups del gènere existents.

L'espai estarà gestionat a partir d'ara per la promotora Prodartes, dirigida per l'empresària Maria Teresa Chirinos Versace. Precisament és una de les empreses participants en la primera edició del Circus World Market, celebrat a la Fira de Girona en paral·lel a la darrera edició del Festival del Circ Elefant d'Or.

Prodartes porta una intensa activitat escènica a Amèrica llatina amb grans gires de companyies de ballet, dansa, música i circ internacional. De fet, ara, durant el període de festes al seu país, aconsegueix produir fins a quatre xous de circ simultàniament: el Gran Circ de Rússia, el Cirque Elóize, amb el xou Hotel, que fa pocs dies es va poder veure al Festival de Peralada i també es podrà veure a Temporada Alta, el Circo Europa i el Gran Circ de la Xina, la producció que inaugurarà la nova etapa de la Cúpula de les Arts.