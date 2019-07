SiNoFos Nou restaurant a la plaça Catalunya de Girona

Promogut per Xavier Manresa i Susanna Martori i amb Marc Ramos com a cap de cuina, ahir va obrir les seves portes a la plaça Catalunya de Girona el restaurant SiNoFos, que basa la seva oferta, segons els seus responsables, en «oferir el millor producte possible, i tractat de la millor manera possible». Pernil (i una àmplia selecció d'embotits), salmó fumat Carpier, peix de llotja de Blanes, mitjanes de vaca vella Lyo i Lyo premium, etc. destaquen en una carta en la qual les preparacions a la brasa (musclos, ostres, foie, pop de Llançà, meló...) hi tenen un protagonisme destacat.