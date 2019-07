Dinou aspirants no superen les proves físiques per ser de la Policia Municipal

Continuen les proves per als aspirants a formar part del cos de la Policia Municipal amb la convocartòria oberta amb onze places. Recentment s'han fet les proves físiques que constaven de diferents exercicis (cursa, llençament i salt). Hi estaven convocats els 64 aspirants que havien tret suficient puntuació en els exàmens de coneixements generals i les ordenances municipals, però dinou ja no seran al següent test. Catorze no van superar les proves i cinc no es van presentar. Queden 45 persones, de les quals només 4 són noies. Queden proves informàtiques, mèdiques i psicològiques.