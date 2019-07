Moren alguns dels arbres plantats fa un any a la Rambla per substituir els malalts

Cinc dels arbres plantats a finals dels mes d'abril de l'any passat a la rambla Llibertat de Girona per substituir altres exemplars que, segons l'Ajuntament de Girona, estaven malalts, han mort. En el seu moment, aquest canvi va provocar la queixa dels propietaris de les terrasses dels restaurants que van acusar el consistori gironí de no haver-los avisat i de deixar-los sense ombra just a l'inici de la temporada d'estiu.

En concret, es van talar dinou til·lers sota l'argument que estaven en mal estat i amenaçaven de caure. Durant una poda de sanejament que es va fer als arbres de la Rambla es va veure que tenien el tronc o el punt de ramificació de les branques principals amb podridures importants (superiors al 50% del perímetre).



Protocols adequats

Fonts municipals han assegurat que la plantació dels arbres es va fer correctament i seguint els protocols adequats. Des de l'Ajuntament es manté que, malgrat que tots els procediments s'han fet correctament sempre hi ha un risc que els arbres recent plantats puguin no sobreviure, ja que s'exposen a unes condicions d'estrés que poden dificultar-ne l'arrelament al lloc on s'han plantat. En el moment de la plantació, es va explicar que en fer-la es van substituir també les terres de l'escocell per una barreja franc-sorrenca amb un 30% de matèria orgànica.

A més a més, es va fer un sistema de reg periòdic mitjançant una instal·lació soterrada i que permet regar en profunditat. Fonts municipals insisteixen que els arbres subministrats complien amb els requisits de qualitat sol·licitats. Cal tenir en compte que els tècnics municipals revisen els arbres que compra l'Ajuntament i quan detecten que n'hi ha que estan en mal estat, els retornen i reclamen nous arbres en bon estat i, si s'escau, penalitzen el venedor.

Representants veïnals i dels comerciants lamenten el nou entrebanc i apunten que «fa mesos» que els exemplars estan morts i que ja s'haurien pogut treure i plantar-ne uns altres de nous i guanyar temps per tal que els nous ja comencessin a créixer i fer branques i fulles.

Alguns dels exemplars morts estan precisament entre els parasols de les terrasses dels establiments de restauració de la Rambla. Es distingeixen clarament perquè no han crescut i estan a dins d'uns «tutors» de fusta que serveixen per garantir-ne la seva estabilitat però, a diferència dels que estan vius, han quedat secs i sense fulles.

L'Ajuntament de Girona no ha concretat quan es podran substituir els arbres que han constat que han mort.