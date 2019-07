Salt ha d'ampliar el gimnàs municipal davant l'allau de demanda

El gimnàs municipal de Salt, gestionat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), ampliarà la seva àrea de fitnes perquè ha quedat petita davant l'allau de demanda. De mitjana, utilitzen aquestes instal·lacions esportives unes 2.700 persones a l'any.

Actualment, el centre esportiu compta amb una sala de fitnes de 230 metres quadrats. «A les hores punta, és a dir, de les cinc de la tarda a les nou del vespre, no hi ha cabuda per a tothom», explica David Mas, responsable del gimnàs. És per aquest motiu que l'UFEC va sol·licitar a l'Ajuntament de Salt crear una nova sala amb més màquines i espai, la qual es construirà a sobre de l'actual.

La proposta ja ha estat acceptada per l'equip de govern de Salt (ERC i JxSalt) i ara s'haurà d'aprovar en el pròxim ple municipal, que tindrà lloc demà. Un cop el projecte compti amb l'aval definitiu, està previst que comencin les obres de construcció de la nova sala. «L'ampliació permetrà donar més serveis esportius a la gent de Salt i a totes aquelles persones que en fan ús», explica l'alcalde de la vila, Jordi Viñas.



Els costos a càrrec de l'empresa

Tots els costos necessaris per a la construcció i ampliació de la sala de fitnes van a càrrec de l'UFEC. Segons consta en la proposta que s'ha d'aprovar en el ple municipal, aquesta empresa ha negociat amb el banc una ampliació de crèdit de 300.000 euros en un termini de quinze anys. Segons explica el responsable del gimnàs «des de fa anys» tenien pensat fer aquesta ampliació i «ara que s'ha pogut fer la inversió ho hem proposat».

Els treballs duraran aproximadament un mes i mig i, segons el previst, es faran entre els mesos d'agost i setembre, quan hi ha menys usuaris al gimnàs, per tal d'«afectar el menys possible» els abonats, explica el responsable de l'espai.

Tot i això, durant aquest període d'obres, les màquines cardiovasculars i de musculatura s'ubicaran en un altre espai del gimnàs. També se sol·licitarà poder usar una sala del Salt Gimnàstic Club per dur-hi a terme les activitats programades. «L'objectiu és seguir donant el servei», explica Mas.

Amb la construcció de la nova sala de fitnes, el gimnàs de Salt preveu passar dels 230 metres quadrats disponibles actualment als 410. D'altra banda, el centre esportiu també reforçarà el seu equip. Comptarà amb més màquines cardiovasculars (com són les bicicletes estàtiques i el·líptiques i les cintes de córrer) i amb màquines connectades per treballar la musculatura. Es tracta d'un tipus d'aparell amb connexió a internet que incorpora aplicacions i dispositius d'entrenament personalitzats. La màquina identifica l'usuari, i aquest pot continuar amb el seu pla d'entrenament personal des d'allà on el va deixar.



Quinze anys de funcionament

Aquest setembre farà quinze anys que l'entitat catalana privada sense ànim de lucre UFEC gestiona el gimnàs i la piscina coberta municipal de Salt. Tot i això, l'adjudicació del servei es va fer abans, el 2001, quan es va començar a construir el complex. Per acord plenari el 17 de setembre de 2001 es va adjudicar la concessió administrativa d'obra i servei del complex de la piscina coberta municipal a la UFEC, adjudicació que es va formalitzar en contracte administratiu en data 30 de novembre de 2001, per una durada de 35 anys.