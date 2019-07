Girona homenatja el veí del Pont Major Luís Herrera Díaz per la seva implicació al barri

Girona homenatja el veí del Pont Major Luís Herrera Díaz per la seva implicació al barri

L'Ajuntament de Girona ha batejat amb el nom del veí del Pont Major Luís Herrera Díaz la Sala d'Actes del Centre Cívic del barri. El passat dissabte, el consistori va celebrar un acte d'homenatge a Herrera a través del qual li va voler reconèixer la seva implicació i compromís envers el barri i li va traslladar l'estima de la resta de veïns i veïnes de la ciutat.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va participar en la descoberta de la placa de la nova sala, un acte on van assistir també la regidora de Drets Socials, Núria Pi; la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda; nombroses entitats, veïns i veïnes del barri; familiars de Luís Herrera, i altres personalitats del món polític i social de la ciutat. També hi havia les regidores de Guanyem, Cristina Andreu, i del PSC, Sílvia Paneque, entre altres. Durant l'acte, que va conduir la directora del Centre Cívic Pont Major, Montserrat Pasquina, familiars d'Herrera van cantar diverses cançons en el seu honor.

Luís Herrera Díaz té 89 anys i en fa més de 40 que resideix al barri del Pont Major de Girona, al qual sempre ha estat molt vinculat. Al llarg de la seva vida ha sigut membre de l'Associació de veïns del barri i president de l'Associació de Gent Gran La Unió de Pont Major. A més, Herrera ha merescut també l'estima dels veïns i veïnes del Pont Major pel seu caràcter solidari, afable i conciliador, pel seu sentit de pertinença al barri i per la seva voluntat de millorar la zona i la vida de la ciutadania.