Girona vol blindar l'accés a comptadors de llum per acabar amb el frau elèctric

Girona aposta per unificar en un sol espai i blindar comptadors de llum d'alguns edificis per acabar amb el frau elèctric als barris afectats per talls en el subministrament. La regidora de Drets Socials, Núria Pi, ha anunciat al ple que s'han posat en contacte amb l'ajuntament de Sant Adrià de Besós (Barcelonès) per conèixer el detall del pla pilot que han tirat endavant al barri de la Mina que ha consistit en implantar mesures per impedir que es puguin punxar els subministraments amb l'objectiu d'aplicar-les a barris com el de Font de la Pólvora.

El ple ha aprovat una moció presentada pel grup de Cs que insta a reclamar una auditoria sobre l'estat de la xarxa de subministrament i exigir que es garanteixi l'abastament de llum als veïns abonats.

Aquest dilluns també ha tirat endavant una moció, aquesta proposada per Guanyem Girona, que fixa un calendari per a l'elaboració del Pla Local d'Habitatge i que inclogui un estudi d'impacte dels pisos turístics.