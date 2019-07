Centenars de persones protesten contra les pudors i els sorolls de la fàbrica Hinojosa a Sarrià

Unes 500 persones han sortit avui al carrer per protestar contra les pudors i els sorolls que genera la fàbrica Hinojosa de Sarrià de Ter i demanar el tancament cautelar de la planta. La marxa, organitzada per tots els partits polítics de l'Ajuntament de Sarrià i la Plataforma Prou, ha iniciat el seu recorregut al Pavelló Municipal i ha finalitzat a les portes de la planta paperera.

Fa gairebé tres anys que els veïns protesten per les molèsties que genera la fàbrica. És per aquest motiu que han sortit un estiu més a protestar. La manifestació estava encapçalada per una extensa pancarta que deia "Prou pudors" i "Prou sorolls". També s'han pogut veure algunes pancartes que reclamaven més implicació de l'Ajuntament de Sarrià per tal de trobar una solució ("Senyor alcalde, la vainilla està caducada" o "En Torrent ha pirat i amb la merda ens ha deixat"). En la mateixa línia, des de la Plataforma Prou han afirmat que se senten "indefensos" davant l'absència de l'administració publica i que engegaran totes les vies possibles per tal d'aconseguir que la fàbrica tanqui cautelarment.

Tot i això l'alcalde de Sarrià, Narcis Fajula, ha destacat que han fet totes les accions possibles i que fins i tot han parlat diferents cops amb el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, per tal que la Generalitat s'impliqui més. "Ells tenen més competències per poder frenar les males olors i sorolls", ha destacat Fajula.

Els manifestants anaven equipats amb masqueretes i bosses d'escombraries, per simular la pudor que desprèn la fàbrica. Una mala olor que els assistents han pogut notar des del pavelló i amb més intensitat quan la marxa passava pel costat de la planta. També els sorolls que genera la producció de la planta s'han deixat sentir durant el recorregut.

La marxa ha fet una aturada a davant de les portes de la fàbrica on els partits de l'Ajuntament han llegit un manifest, igual que la Plataforma Prou. Després de forma improvisada s'han dirigit cap a l'antiga carretera N-II i l'han tallat.