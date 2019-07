El PSC diu que Girona assumeix costos que no li pertoquen

Sílvia Paneque, portaveu del grup socialista a Girona, va explicar ahir que des de la seva formació demanen a l'Ajuntament que exigeixi a l'Agència Catalana de l'Aigua rectificar l'informe emès a la baixa d'aquest 2019, que implicarà una pèrdua de diners molt elevada per part del consistori gironí. «Cal corregir la situació amb urgència. Gairebé 3 milions d'euros de finançament de la Generalitat per la depuradora, els hem hagut de pagar els gironins», va aclarir Paneque.

El PSC de Girona va lamentar que, any rere any, la Generalitat traspassi deute de manera indirecta a l'Ajuntament i que des de Girona no es faci res per revertir-ho. El 2019, cada ciutadà de Girona perdrà 10 euros i en el conjunt de la ciutat seran aproximadament 600.000 euros. Entre el 2013 i finals del 2019, l'Ajuntament de Girona haurà de reemborsar prop de 3 milions d'euros per impagaments del Govern de la Generalitat de Catalunya.

És públic que l'Ajuntament de Girona va assumir l'any 2013, 355.000 euros que la Generalitat no havia pagat en concepte de sanejament en alta de la depuradora. El 2014 varen ser 344.000 euros i el 2016, 500.000 euros. El 2019, l'Ajuntament haurà de reemborsar 642.000 euros per nous impagaments de la Generalitat.

Els governs de JxCat i CiU, expliquen els socialistes, han assumit aquesta situació d'infrafinançament per part de la Generalitat. Així ho recull el document de la societat mercantil que gestiona els residus procedents d'àrea urbana, Trargisa, de febrer del 2019, on se certifica que rebrà per part de les administracions públiques -Ajuntaments de Girona i d'àrea urbana- l'import necessari per cobrir el dèficit generat entre els fons que transfereix l'ACA i la despesa real anual de la depuradora.

«És sorprenent aquest permetre-ho tot. El govern de l'Ajuntament de Girona, no només no reclama allò que li correspon, sinó que a més admet que el Govern de la Generalitat no pagui les factures que li corresponen i les assumeix com a pròpies, quan no ho són» va dir Paneque. El PSC de Girona exigirà en seu plenària a l'Ajuntament que la Generalitat financi el sanejament en alta de la depuradora i que no traspassi aquests pagaments al consistori.

«A l'Ajuntament és més important que mai mirar amb què gastem cada cèntim de diners públics. Arreglar aquesta qüestió és importantíssim: en cap situació, la ciutat no es pot permetre perdre tres milions d'euros i en aquesta tampoc», va concloure Paneque.