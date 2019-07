Veïns de Sarrià tallen l'antiga N-II com a protesta contra Hinojosa

Unes 500 persones van sortir ahir al carrer per protestar contra les pudors i els sorolls que genera la fàbrica Hinojosa de Sarrià de Ter i demanar el tancament cautelar de la planta. La marxa, organitzada per tots els partits polítics de l'Ajuntament de Sarrià i la Plataforma Prou, va iniciar el seu recorregut al pavelló municipal i es va desplaçar cap a les portes de la planta paperera. De forma improvisada i a petició dels veïns, els manifestants equipats amb màscares, bosses d'escombraries i xiulets van tallar durant mitja hora l'antiga carretera N-II.

Fa gairebé tres anys que els veïns protesten per les molèsties que genera la fàbrica. És per aquest motiu que van sortir, un estiu més, a protestar. La manifestació estava encapçalada per una extensa pancarta que deia «Prou pudors» i «Prou sorolls». També es van poder veure algunes pancartes que reclamaven més implicació de l'Ajuntament de Sarrià en aquesta qüestió («Senyor alcalde, la vainilla està caducada» o «En Torrent ha pirat i amb la merda ens ha deixat»). En la mateixa línia, des de la Plataforma Prou van afirmar que se senten «indefensos» davant l'absència de l'administració pública a l'hora de pressionar l'empresa.

«Durant tres anys hem tingut molta paciència però aquesta se'ns ha acabat per complet i ara indagarem totes les vies legals possibles per exigir el tancament cautelar de l'empresa», va explicar el president de la Plataforma Prou, Xavier Giménez. La voluntat de l'entitat és que la planta pausi la seva producció fins que aquesta «hagi resolt totes les seves problemàtiques internes de mal funcionament». D'altra banda, també volen que s'obri una investigació perquè «es depurin responsabilitats a l'administració, perquè l'empresa avui encara està treballant amb una llicència d'activitat temporal que va donar-li la Generalitat».

Davant d'això, l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, va destacar que han fet totes les accions possibles i que fins i tot estan en contacte amb el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, per tal que la Generalitat s'impliqui més en aquesta problemàtica. «Ells tenen més recursos i força per poder frenar les males olors i els sorolls; estem parlant d'una empresa molt gran», va destacar Fajula. «Tenim l'esperanaça que tots units podem fer-nos sentir molt més», va afirmar l'alcalde, tot destacant les ganes que hi ha que aquest problema s'acabi.

Diferents entitats del món associatiu de Sarrià i de Girona van mostrar el seu suport a la manifestació. És el cas de l'Associació de Naturalistes de Girona, el PACMA, l'Associació de Comerciants Sarrià de Ter, la Unió Esportiva Sarrià, el Club Gimnàstica Sarrià, així com diferents associacions de veïns del municipi.

Els manifestants anaven equipats amb màscares, bosses d'escombraries i xiulets per simular la pudor i el soroll que desprèn la fàbrica. Una mala olor que els assistents van poder notar amb més intensitat a mesura que la marxa s'acostava a la planta. També es van sentir els sorolls que genera la producció de la planta.

La manifestació va fer una aturada davant les portes de la fàbrica, on els partits de l'Ajuntament van llegir un manifest, igual que la Plataforma Prou. Després, de forma improvisada, es van dirigir cap a l'antiga carretera N-II i la van tallar durant mitja hora.