Nou tractament per al control del morrut de les palmeres

L'Ajuntament de Girona durà a terme el pròxim dimarts 30 de juliol un tractament fitosanitari per al control del morrut de les palmeres. L'actuació es realitzarà de les quatre de la matinada a les dues del migdia a diferents zones de la ciutat.

Segons explica el consistori en un comunicat, s'actuarà mitjançant l'aplicació del producte fitosanitari EPIK (insecticida a base d'ACETAMIPRID al 20%). El tractament es farà a les palmeres dels jardins de la Devesa, del cementiri Vell de Girona, del cementiri de Palau i en diversos punts de la ciutat com els que hi ha a la plaça del Mercadal, Fora Muralla, Jardins de Pedret, Sant Narcís i can Ninetes.

El consistori dona un seguit de consells per als veïns que viuen a prop d'aquests indrets o que passen per aquestes zones de la ciutat. Indiquen que no s'entri a les zones tractades fins que l'aplicació s'hagi assecat. L'Ajuntament senyalitzarà la zona tractada convenientment per impedir l'accés de les persones alienes a l'actuació. També demanen que s'eviti el contacte amb les herbes tractades i passejar els gossos durant l'aplicació i les 24 hores posteriors. Aquestes són les recomanacions segons la fitxa de dades del producte.