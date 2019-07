Santa Eugènia: Festes i baralles a altes hores de la nit causen malestar veïnal

Els veïns del barri de Santa Eugènia, a Girona, denuncien que no poden dormir a causa dels crits, les festes i les baralles que hi ha pels carrers del barri a altes hores de la nit. Aquestes situacions, que abans succeïen de forma puntual, ara s'han incrementat amb l'arribada de l'estiu, ja que la calor convida més a sortir al carrer.

Un dels últims episodis es va viure el diumenge a la nit. Un veí de la zona explica que es va organitzar una «gresca multitudinària» al carrer Montseny a la una de la matinada. Aquest va trucar al 092, a la Policia Local, per avisar sobre els fets però afirma que «no va venir» cap patrulla i la festa va continuar fins a les dues de la matinada amb «curses de patinets elèctrics i crits de 'fill de puta'».

Fins i tot va poder observar, i registrar en vídeo, un home estabornit a terra a l'encreuament entre el carrer Montseny i l'Orient. Davant d'això, va tornar a trucar a la policia i aquest cop s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra, el SEM i la Policia Local. Segons fonts policials, es tractava d'una agressió i, finalment, no va ser res greu.

Més robatoris

D'altra banda, el barri també ha viscut més robatoris en els últims dies. El cap de setmana passat van estrebar la bossa de mà a dues senyores grans, de 91 i 79 anys, i a una d'elles van trencar-li el canell. I el dilluns es van produir dos robatoris de mòbils al principi del carrer de la Maçana. Fins i tot, un comerciant de la zona explica que mentre estava obrint la botiga a 2/4 de vuit del matí un individu se li va apropar i li va dir que tornarien a rebentar-li la persiana.

Davant d'aquests fets, l'Associació de Veïns de Santa Eugènia ha tornat a fer una crida a què les comunitats de veïns del barri se sumin al grup de whatsapp creat per treballar problemes de seguretat. «L'objectiu és compartir informació i poder millorar la seguretat i convivència del barri», explica la presidenta de l'associació, Natàlia del Campo.

De moment ja hi ha 50 comunitats que formen part d'aquest grup de whatsapp, a través del qual notifiquen qualsevol incidència que han detectat. Aquests avisos són traslladats posteriorment a l'Ajuntament de Girona.

Segons explica del Campo, la resposta de l'Ajuntament sobre aquests últims casos viscuts al barri és que la situació es resoldrà quan el 2020 s'obri la subcomissaria de la Policia Municipal a la masia de Can Burrassó, a la frontissa. «No podem esperar un any, necessitem més recursos; l'alcaldessa ha de garantir la seguretat dels seus veïns», afirma de forma contundent del Campo.

D'altra banda, l'Ajuntament explica que estan actuant amb els mitjans que tenen disponibles donant cobertura a tota la ciutat. «La millora de la seguretat és una prioritat i per això estem incrementant la plantilla de la Policia Local i posarem en marxa la subcomissaria al més aviat possible», afirmen fonts municipals.

Fer un mapa delictiu del barri

L'Associació de veïns i la de comerciants de Santa Eugènia van entrar un registre per escrit a l'Ajuntament, el mes de desembre, exposant diferents mesures de seguretat que cal emprendre al barri de forma urgent. «Set mesos després i no s'ha fet gairebé res», explica la presidenta.

Les entitats demanen, principalment, la realització d'un mapa delictiu del barri i dur a terme les actuacions corresponents entre els diferents cossos de seguretat. Exigeixen més il·luminació a l'entrada de les hortes, al parc Núria Terés, al carrer Costabona, a la plaça Leonor Joher i a la plaça del poble. També demanen la incorporació de càmeres de vigilància a la carretera i plaça de Santa Eugènia, a la zona del parc infantil del carrer Turó, al carrer Agudes i Maçana, a la plaça Leonor Joher i a darrere l'Espai Marfà.

D'altra banda, també volen que es faci més pressió als jutjats perquè s'acceleri la resolució de les ocupacions gestionades per màfies; així com lluitar contra el consum de begudes alcohòliques i de droga a la via pública, i sancionar i tancar els bars més problemàtics.

Pressupostos participats

Enguany, els veïns de Santa Eugènia volen destinar una partida dels pressupostos participats a realitzar un estudi d'impacte de la frontissa, ara conegut com parc Núria Terés. La presidenta de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia explica que cal fer una avaluació per conèixer l'impacte que ha suposat la urbanització d'aquesta zona i la col·locació d'elements d'oci i joc en el barri. Fa uns mesos, els veïns es queixaven pels sorolls als espais d'esbarjo d'aquesta zona.