La Generalitat es farà càrrec de les obres de millora de l'accés a l'Arxiu Històric

Girona millorarà l'accessibilitat a l'edifici de l'Arxiu Històric de la ciutat, que es troba situat al carrer Sant Josep, número 1. L'Ajuntament ha adjudicat els treballs de reforma, que tindran un cost d'aproximadament 30.000 euros, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L'acord d'aquesta llicència d'obres es va adoptar durant la sessió ordinària de la junta de govern local celebrada el passat divendres, 19 de juliol.

Fonts de l'Ajuntament van explicar que el projecte consisteix en la millora de l'accés a la coberta, així com la instal·lació d'elements de seguretat. En concret, els treballs serviran per arranjar l'escala d'accés a la coberta, on posaran baranes de protecció i també es durà a terme la substitució d'una escala que va d'una coberta a la coberta que hi ha més amunt. En aquest cas, s'instal·larà una escala vertical de ferro engabiada.

L'Arxiu Històric de Girona, que actualment està ubicat al Convent de Sant Josep, va ser creat l'any 1952 com a Arxiu històric provincial amb l'objectiu de recollir, conservar i posar a la disposició de la ciutadania documentació històrica, administrativa i personal en l'àmbit de la província i les comarques gironines.