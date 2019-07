El PSC de Girona visita la Mina per buscar solucions als talls de llum a barris gironins

El grup municipal del PSC de Girona va visitar ahir el Consorci de la Mina, acompanyat per diferents membres de la Plataforma de la Dignitat i veïns del barri de Font de la Pólvora. Sílvia Paneque, Bea Esporrín, Mònica Ferrer i Isabel Muradàs van ser rebudes per la regidora de Territori Sostenible, Urbanisme i Medi Ambient de Sant Adrià del Besòs, Ruth Soto, i pel gerent del Consorci de la Mina, Juan Luis Rosique Pérez.





Aquest matí hem anat a Sant Adrià del Besòs amb veïns de @AsociacionFont a conèixer de primera mà el procés que va seguir l'ajuntament per solucionar els talls de llum del barri de la Mina. Gràcies per tota la informació @Ruthsotogarcia #FontdelaPólvora #Gironaciutatdebarris pic.twitter.com/wVwsrxxhgx — Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) July 25, 2019

L'objectiu de la visita va ser conèixer de primera mà les actuacions que està duent a terme aquesta ciutat d'àrea urbana per, que també pateixen diferents barris de Girona. «A Sant Adrià hi ha hagut un Ajuntament que primer ha donat solucions als veïns i després ha exigit a tothom que es facin les coses bé al barri de la Mina. A Girona, en canvi, l'actuació de JuntsxCat vol ser a la inversa: primer envien policia i, després, prometen solucions que mai no arriben», va explicar Sílvia Paneque.L'alcalde, Joan Callau, va voler intervenir a la Mina i va aportar solucions per combatre els talls de llum massius, que afectaven el conjunt de la ciutadania que vivia al barri. L'Ajuntament va parlar amb Endesa i va aconseguir que, en primer lloc, arreglés i modernitzés instal·lacions, redistribuís fases i assegurés el funcionament del transformador. Aquestes accions que milloraven la infraestructura lumínica de tres edificis amb 500 habitatges van donar resultats positius i els talls de llum van disminuir. El segon pas va ser actuar contra el frau de manera conjunta amb Mossos, associació de veïns i Ajuntament.A Sant Adrià del Besòs s'han blindat comptadors i s'ha instal·lat un sistema d'alarma, el servei del manteniment de la qual l'ha assumit la mateixa comunitat. A més, s'han iniciat reformes urbanístiques al barri per millorar l'espai públic. «A Girona, l'Ajuntament ha de garantir el servei de llum a tothom, en primer lloc» i, després, «oferir drets socials que garanteixin l'oportunitat de poder fer bé les coses a qui escull fer-ho així», va explicar la líder del PSC.