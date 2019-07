Detingut un conductor a Sant Julià de Ramis que conduïa begut a 212 km/h

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Julià de Ramis (Gironès) un conductor de 43 anys que conduïa begut i a 212 km/h, en una zona limitada a 120. Els fets van passar el dimecres 24 de juliol en un control de velocitat al quilòmetre 50 de l'AP-7. Pels volts de les vuit del vespre, els agents de Trànsit van detectar que un conductor circulava a gran velocitat i en sentit sud. En aturar-lo uns metres més enllà, els agents van comprovar que l'home presentava signes evidents d'anar begut. Aleshores van fer-li la prova d'alcoholèmia que va donar positiu. En concret, 0,84 mg per litre d'aire expirat, o el que és el mateix, més de tres vegades el límit permès i que està fixat en 0,25.

En aquell moment, els policies van proposar a l'acompanyant que se sotmetés a la prova, per tal que fos qui agafés el cotxe, però també va donar positiu. Al final els agents es van veure obligats a immobilitzar el vehicle. Per tot això, els mossos van obrir diligències penals al conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i van citar-lo per tal que es presenti a declarar sobre els fets, al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.