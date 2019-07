Apareixen peixos morts per falta d'oxigen al parc del Rec Monar de Salt

Una dotzena de peixos van aparèixer morts abans-d'ahir, diumenge, al rec Monar de Salt, a la zona del principi del parc homònim, situat al Barri Vell. Veïns del municipi van localitzar els animals sense vida i van alertar l'Ajuntament. Des dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Salt van explicar que la mort d'aquests peixos s'havia produït per la manca d'oxigen a l'aigua, a conseqüència del mal funcionament de la sínia que subministra la sèquia. Fonts de l'Ajuntament van aclarir que «amb el baix cabal del rec la sínia no funciona correctament, l'aigua es queda estancada i no hi ha prou oxigen pels animals».

Ahir al matí es va procedir a netejar la bassa on s'havien trobat els animals i ara, des del consistori de Salt, han explicat que treballaran perquè incidents com aquests, tot i que succeeixen en casos excepcionals, no es tornin a repetir. Concretament, fonts de l'Ajuntament van detallar que «s'estudiaran diverses opcions per fer front a la baixada del cabal en aquest canal».

El rec Monar agafa les aigües del Ter al municipi de Bescanó i segueix el seu recorregut, un total de 6.130 metres, pels termes municipals de Salt i Girona.

Inicialment, la construcció d'aquest canal es va dur a terme amb l'objectiu d'utilitzar-lo per al regadiu, però actualment també es fa servir per subministrar aigua i energia elèctrica.