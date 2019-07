PSC i Guanyem critiquen la falta d'un projecte lligat al fons Santos Torroella

El PSC i Guanyem critiquen que l'Ajuntament de Girona encara no hagi elaborat un projecte cultural lligat a la compra del fons d'art Santos Torroella, cinc anys després d'haver-lo adquirit per 3,9 milions d'euros. El 2014 es va aprovar la compra d'aquesta col·lecció i es va establir que es pagaria de forma fraccionada fins al 2019. Ara, el consistori acaba de realitzar l'últim pagament de 500.000 euros de la col·lecció i ha passat a ser propietària del fons del crític d'art Rafael Santos Torroella.

Cinc anys han passat i, segons el PSC i Guanyem, encara no es compta amb un pla definit sobre aquest fons d'art. És per aquest motiu que els socialistes reclamen un «projecte cultural ambiciós i potent» lligat a la col·lecció. En la mateixa línia, Guanyem exposa que «no es poden invertir gairebé quatre milions d'euros en l'adquisició de peces d'art sense un projecte museístic ben pensat darrere». Segons la formació liderada per Lluc Salellas, la política cultural de l'Ajuntament «necessita una visió estratègica» perquè «no funciona a base d'improvisacions».

L'adquisició del fons Santos Torroella es va aprovar en una sessió plenària celebrada el 14 de febrer de 2014. Tant el PSC com la CUP -ara dins de la coalició de Guanyem- van votar en contra. Les dues formacions s'han mostrat sempre en desacord amb la compra d'aquesta col·lecció d'art. «Un dels motius pels quals els socialistes ens hi vam mostrar sempre contraris és que no hi havia cap projecte cultural associat al mateix. Interpretàvem, doncs, que es començava la casa per la teulada i que es comprava sense una idea clara de què fer-ne més enllà de la seva exposició», explica la portaveu del PSC a l'Ajuntament, Sílvia Paneque.

La col·lecció en qüestió s'ubicarà a la Casa Pastors, la futura seu del Museu d'Art Modern i Contemporani, que acollirà altres peces d'art. El projecte de rehabilitació d'aquest edifici ja està elaborat i ara només falta que es licitin les obres. En total, aquests treballs ascendiran fins als 4,7 milions d'euros.

Pels socialistes, aquesta quantitat de diners sumats als de la compra del fons (3,9 milions d'euros) fa que s'hagi de ser «molt exigent» amb el projecte a desenvolupar. «En total són uns 9 milions d'euros de recursos públics que han de tenir al darrere un projecte cultural que encaixi bé amb la xarxa d'equipaments culturals de la ciutat i que tingui un vincle i retorn per la ciutat més enllà dels visitants», explica Paneque. El PSC vol que la Casa Pastors esdevingui un espai de creació contemporània que doni oportunitats a artistes, que hi tinguin cabuda activitats de formació i conferències per a la ciutadania i que també faci xarxa amb els altres espais culturals i museístics de la ciutat.



«Existeix més d'un projecte»

D'altra banda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Carles Ribas, es mostra sorprès perquè els dos partits de l'oposició assegurin que no existeix un projecte al darrere de l'adquisició del fons Santos Torroella. «La compra en si del fons ja és un projecte de protecció del patrimoni; igual que el futur Museu d'art Modern i Contemporani», afirma Ribas, afegint que no «és que manqui un projecte, sinó que n'hi ha dos».

Segons explica el regidor, la compra de la col·lecció respon a una voluntat de «protegir» obres d'art i documents del segle XX d'artistes de l'Estat espanyol, de Catalunya i també de les comarques gironines. «Girona es convertirà en un referent de l'art contemporani», afirma. Ribas també ressalta que Girona és al primer lloc de tot Catalunya on s'ha arribat a un acord per definir un mapa d'ordenació museística, elaborat entre les tres administracions (Generalitat, Diputació i Ajuntament).



Poca transparència

En paral·lel, ERC considera que «ha faltat transparència en el cost d'aquest fons». «Tot sovint han anat sorgint despeses imprevistes en àmbits com l'embalatge, l'emmagatzematge o l'assegurança de la col·lecció», afirmen els republicans.

D'altra banda, Ciutadans considera que aquesta compra «és del tot inadequada». «Puigdemont va creure que gastar quatre milions d'euros en un fons d'art era el que necessitaven les famílies de Girona per viure millor. Mentre CiU s'ha dedicat a comprar fons d'art amb els diners de tots, els gironins s'han empobrit», afirma la formació taronja.