Veïns de la Creu de Palau es queixen per la presència de rates al barri

Veïns de la Creu de Palau es queixen per la presència de rates al barri

Al barri de la Creu de Palau de Girona s'hi van veure, durant la setmana passada, rates passejant per diverses comunitats de veïns de la zona. Segons va explicar el president de la supracomunitat del carrer Jocs Olímpics de Barcelona, Jesús Rodríguez, «no és la primera vegada que passa», ja que «sempre que hi ha episodis de pluja en surten».

Es tracta de rates de claveguera, que són les més conegudes, es distingeixen pel «morro punxegut» i mesuren aproximadament uns vint centímetres, i vint més de les seves cues, va explicar Jesús Rodríguez.

Els veïns de la zona van veure'n a la piscina d'una de les comunitats que hi ha al barri, i també se'n van trobar femtes al balcó d'un primer pis. «Les rates surten de les clavegueres del carrer per buscar menjar i aigua, és per aquest motiu que van a les piscines», va indicar Rodríguez.

Des del barri es va comunicar aquest fet a l'Ajuntament a través de la bústia d'avisos. Fonts municipals van explicar ahir que l'avís ja s'ha traspassat a l'empresa encarregada de temes de plagues de la ciutat i que es posaran en contacte amb els afectats «ben aviat».

Veïns del Barri Vell també han denunciat en els darrers dies la presència de rates a la seva zona, concretament a la plaça del Pou Rodó i al carrer de la Força