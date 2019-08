Denúncia per obrir en dia festiu

Bauhaus també ha denunciat a la botiga de Girona de Leroy Merlin per obrir un dia festiu: el diumenge 7 de juliol. L'empresa, mitjançant el seu advocat, Jordi Planchart, ha presentat una denúncia d'infracció d'horari comercial al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Exposen que l'establiment va estar obert durant tot el diumenge 7 de juliol, un «dia festiu no autoritzat en el calendari d'obertures comercials aplicable al municipi de Girona per a 2019». I acompanyen amb la denúncia diferents tiquets de compra de l'establiment durant el dia en qüestió.

El calendari estàndard de la Generalitat va establir el 7 de juliol com un dia festiu en què els establiments comercials podien obrir, però l'Ajuntament de Girona va canviar-lo pel diumenge 30 de juny. La modificació, que es va acordar amb les associacions de comerciants i les grans superfícies i que permet la llei, es va fer per coincidir amb l'inici del període de rebaixes d'estiu. Tot i això, Leroy Merlin va obrir el 7 de juliol. L'advocat afegeix, a més, que la infracció s'agreuja pel fet que «l'empresa infractora (Leroy Merlin) té un 20% o més de quota de mercat en la zona en el sector del bricolatge».