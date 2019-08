Denuncien «irregularitats» en els permisos d'obertura de Leroy Merlin

L'empresa Bauhaus denuncia «anomalies i irregularitats» en els permisos que la Generalitat i l'Ajuntament de Girona han atorgat a Leroy Merlin per obrir una botiga als terrenys de Can Turon, a la zona de l'Avellaneda. Fins i tot, el cas ha arribat als jutjats. I és que Bauhaus, empresa de bricolatge alemanya, ha interposat tres recursos contenciosos administratius. Un d'ells al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la llicència comercial concedida per la Generalitat a Leroy Merlin; i els altres dos, als Jutjats de Girona, contra la llicència d'obres atorgada per l'Ajuntament i contra l'aprovació del projecte municipal de millora de la xarxa viària.

Situem-nos: la multinacional francesa especialitzada en bricolatge, Leroy Merlin, va obrir les seves portes al públic per primera vegada a la ciutat de Girona el 13 de juny. Abans d'inaugurar l'establiment, però, havia de complir una condició que li imposava la Generalitat, que li atorgava la llicència sempre i quan es fes càrrec econòmicament de la millora de la xarxa viària de la zona de l'Avellaneda. L'administració preveia que l'obertura d'aquest monstre del bricolatge als terrenys de Can Turon provocaria que les cues i embussos ja habituals en aquest punt empitjoressin significativament.

Aquesta és una zona d'enllaç, mitjançant una rotonda, de tres vies que tenen un alt volum de trànsit, que són la carretera Barcelona, l'antiga Nacional-II i la C-65 -la via que enllaça l'AP-7 amb Sant Feliu de Guíxols. És per aquest motiu que la Generalitat va imposar a Leroy Merlin que millorés el trànsit d'aquest punt. Concretament, va exigir que es dupliqués el carril de sortida de la C-65 venint de Salt per accedir a la rotonda de la carretera Barcelona. Aquesta via en pendent ha passat de tenir un carril a tenir-ne dos. També s'ha construït un nou carril de gir a la dreta que enllaça directament amb l'N-IIa, i evita passar per la rotonda si es vol anar cap a Fornells.

La Generalitat va imposar aquestes dues actuacions per tal de no col·lapsar els troncs de la C-65, i deixava en mans de l'Ajuntament de Girona el detall d'aquestes mesures. Així, Leroy Merlin va assumir i redactar el projecte de millora de la xarxa viària. El pla, amb un pressupost de 632.275 euros, va ser aprovat per Alcaldia l'agost de l'any passat i, posteriorment, aprovat per la Junta de Govern Local el novembre. Les obres van començar el desembre i van finalitzar el maig. Posteriorment, Leroy Merlin va poder obrir les seves portes a Girona. Un procés llarg que el competidor Bauhaus qüestiona: «en la tramitació del projecte i la seva execució s'han produït múltiples anomalies i irregularitats», explica l'advocat de l'empresa, Jordi Planchart.



Obra pública en mans privades

El primer punt sobre el qual Bauhaus posa el crit al cel és que l'Ajuntament «ha deixat en mans d'una empresa privada la responsabilitat sobre una obra pública en un punt de la xarxa viària tan problemàtic». A més, explica Planchart que s'ha prescindit de qualsevol tràmit de licitació pública de les obres. «Qualsevol obra pública, encara que sigui finançada o executada per un particular, ha de sotmetre's a una selecció del contractista ajustada als principis i les regles de la contractació pública, especialment quan el seu import supera els 600.000 euros com és el cas present», afirma l'advocat.



Afectació d'una zona verda

L'advocat també critica que l'ampliació i ramificació de la sortida de la C-65 travessa uns terrenys de propietat municipal qualificats com a zona verda en el Pla General d'Ordenació. Segons explica Planchart, l'Ajuntament no va modificar el planejament, sinó que es va acollir a les normes municipals que permeten una ocupació de fins al 10% de la superfície de la zona verda per a aparcaments o trànsit rodat.

El lletrat afegeix que el consistori va calcular que aquest nou vial només ocupa el 9,40% de la zona verda (987 metres quadrats), i que, per tant, es podia acollir a la normativa. Però la part demandant acredita a través d'un informe d'un pèrit que afecta un 18,74% (uns 2.000 m2). La raó d'aquesta diferència, explica Planchart, és que el consistori «només pren en consideració la superfície estrictament ocupada per l'asfalt del carril, mentre que el pèrit calcula correctament l'afectació incloent els vorals, la zona de protecció del nou vial, els talussos i la superfície que ha quedat inutilitzada per raó de la construcció del vial». També afegeix que aquesta ocupació del 10% de la zona verda que permet la normativa «només es pot fer per a usos de vialitat i aparcament, no per fer una carretera». Davant d'això, Bauhaus demana una modificació del Pla General corregint el criteri de l'aprofitament del 10%. «Si es construeix una carretera, ha de fer-se modificant el planejament i ha de passar per plenari, no es pot tramitar per Junta de Govern Local o via alcaldia i eludir el debat al Ple», afirmen. També demanen que aquests 2.000 m2 que s'han perdut de zona verda es recuperin en un altre punt del municipi.



«El trànsit no millorarà»

La tercera qüestió plantejada és que, tot i les obres de millora de la xarxa viària, l'advocat afirma que les cues no minvaran. Sustenta aquesta afirmació amb els resultats d'un estudi de mobilitat que Bauhaus va encarregar a una consultoria. Aquest informe, al qual ha tingut accés Diari de Girona, exposa que malgrat les millores contemplades en el projecte, seguiran produint-se episodis de greu congestió en aquest nus viari. Concretament, l'informe resol que amb les millores de la xarxa «la nova mobilitat generada provocarà episodis de congestió durant tots els divendres i dissabtes a la tarda, on fins a tres dels accessos a la rotonda tindran la pitjor qualitat de circulació».

Bauhaus va presentar aquest estudi a l'Ajuntament quan s'estaven fent les obres però, segons assegura Planchart, «el consistori ni tan sols l'ha tingut en consideració». Davant d'això, l'empresa demanarà que es convoqui la Taula de Mobilitat per resoldre la congestió «que ja existia» en aquest punt i que ara «amb l'obertura de Leroy Merlin s'ha agreujat».



La resposta de l'Ajuntament

Preguntades sobre aquesta qüestió, fonts de l'Ajuntament asseguren que estan convençuts que tota la tramitació ha seguit el procediment correcte. Des del consistori sostenen que han fet «les coses ben fetes» i expliquen que si han de defensar la causa davant d'un jutge, defensaran que han fet les coses correctament. Aquest diari també s'ha intentat posar en contacte amb la direcció de la botiga de Leroy Merlin de Girona però no ha obtingut cap resposta.