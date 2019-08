L'Ajuntament de Salt, penalitzat per no donar vacances a la brigada durant la festa major

El comitè d'empresa de l'Ajuntament de Salt, representat per CCOO, ha guanyat una demanda contra el consistori per haver impedit que les brigades municipals poguessin agafar-se vacances durant la festa major. En concret, entre els dies 15 i 31 de juliol. La sentència conclou que l'Ajuntament va actuar de manera «unilateral» a l'hora de prendre la decisió, perquè abans de tirar-la endavant ho hauria d'haver consultat als membres del comitè (cosa que no va fer). Per això, el Jutjat Social 1 de Girona –que és qui ha portat el cas– sosté que el consistori va vulnerar el conveni col·lectiu i declara «nul·la» la limitació de les vacances.

El focus del litigi és una circular que l'Àrea de Serveis Públics de l'Ajuntament de Salt va emetre el 25 de febrer passat. Al document, el consistori comunicava que «per necessitats del servei» els membres de la brigada no podrien agafar-se vacances durant la festa major. La mesura no només feia referència a aquest 2019, sinó també als anys que venen a partir d'ara.

La prohibició afectava setze dels 21 treballadors que té la brigada municipal de Salt. Davant d'això, el comitè d'empresa va adreçar una queixa al consistori, criticant que la decisió suposava «discriminar» aquests treballadors. Però des de l'àrea, l'escrit de resposta que se'ls va adreçar reiterava que no hi hauria marxa enrere.

A partir d'aquí, el cas va anar a parar als jutjats. El comitè d'empresa, representat pel sindicat CCOO, va interposar una demanda per conflicte col·lectiu, reclamant que s'anul·lés la decisió. I ara, el Jutjat Social 1 de Girona els ha donat la raó.

Segons recull la sentència, l'Ajuntament justificava la mesura al·legant que, a partir d'aquest 2019, el consistori ha passat a organitzar directament la festa major (abans se n'encarregava una empresa externa, que portava el seu propi personal). Arran d'aquest canvi, però, el consistori subratllava que necessitava tenir «a la seva disposició» tot el personal de la brigada durant la festa major, perquè no disposa «de més recursos».



Decisió «unilateral»

El jutjat entén que, en aquestes dates, la necessitat de disposar del personal de les brigades «és més gran». I sobretot, si l'Ajuntament ha prescindit de l'empresa externa. Però la sentència també deixa clar que el consistori va prendre una decisió «unilateral» quan va decidir impedir que aquests treballadors s'agafessin vacances entre els dies 15 i 31 de juliol.

El jutjat subratlla que l'Ajuntament, abans d'emetre la circular, hauria d'haver obert un període de consultes amb el comitè (cosa que no va fer). I per això, conclou que el consistori va tirar pel dret i va vulnerar el conveni col·lectiu.

En conseqüència, el Social 1 de Girona estima «íntegrament» la demanda del comitè d'empresa i anul·la la decisió de limitar les vacances del personal de la brigada municipal de Salt entre els dies 15 i 31 de juliol. La sentència, però, precisament, es va emetre quan aquest període ja havia començat a comptar (perquè porta data del 19 de juliol). I tot i que el jutjat subratlla que s'ha d'executar de manera «immediata», també és cert que no és ferma (perquè s'hi pot interposar recurs de suplicació).