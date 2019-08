Els veïns porten al ple el reclam per estendre les activitats més enllà del Barri Vell

L'Associació de Veïns del Barri Vell de Girona portarà avui al ple una moció per reclamar un «repartiment equitatiu entre tots els barris de les activitats culturals, lúdiques i esportives que es fan a la ciutat». Els residents del nucli antic han denunciat en diferents ocasions un «excés d'actes» que tenen com a escenari espais públics d'aquesta zona de Girona.

Els veïns manifesten la importància de «descongestionar» els carrers del Barri Vell, els quals acullen «la majoria d'activitats extraordinàries promogudes o amb el suport del consistori».

Una reivindicació que contrasta amb altres barris com Can Gibert del Pla, Santa Eugènia, la Devesa, Vila Roja o les Pedreres que reclamen a l'equip de govern exactament el contrari: que augmenti la programació cultural als seus carrers. És per aquest motiu que l'Associació de Veïns del Barri Vell promou aquesta moció que busca estendre les activitats més enllà del Barri Vell. A més, el reclam compta amb el suport de diferents entitats veïnals de Girona.

Els veïns exposen que aquesta moció «és una eina indispensable per treballar en favor d'una Girona de tots» i que permetrà un «accés democràtic a la cultura». Argumenten la demanda amb dades del Mapa Cultural elaborat el 2016 on s'extreu que el Barri Vell (32,8%), el Mercadal (8,7%) i l'Eixample (14,8%) concentraven més de la meitat (56,3%) de l'activitat cultural registrada.

D'altra banda, també demanen que l'oferta cultural programada des de l'Ajuntament «promogui polítiques educatives, pedagògiques i d'equilibri territorial» i no abusi «de l'ús de polítiques culturals enfocades a la promoció turística de la ciutat». Recullen que el Mapa Cultural va determinar que els festivals estaven «més pensats per atreure gent de fora i, per això, s'ubiquen al Barri Vell per la imatge de la ciutat que es vol oferir».

Davant d'això, l'Associació de Veïns exigeix que es programi amb relació «a les necessitats, mancances i punts forts dels barris de Girona». Un seguit de mesures que, si avui són aprovades al ple, demanen que s'apliquin de manera immediata.



Minimitzar la crisi ecològica

D'altra banda, en el ple d'avui també es debatrà sobre l'emergència climàtica. Guanyem Girona proposa un plec de mesures urgents per minimitzar els efectes de la crisi ecològica. La formació aposta per liderar la lluita contra l'emergència climàtica en l'àmbit local. Entre la bateria de propostes hi destaca una revisió de la normativa de contractació del consistori que afegiria una clàusula ambiental d'obligat compliment per a les empreses adjudicatàries.



150 trucades per violència

I Esquerra proposarà reforçar la prevenció i la resposta davant les violències sexuals. El grup explica que en només sis mesos, a la ciutat de Girona s'han efectuat aquest any 150 trucades a la línia d'atenció a les dones en situacions de violència. Per tot això, els republicans volen que l'Ajuntament tingui un paper «capdavanter i exemplificador» en la lluita contra aquestes violències, «posant el feminisme al centre de l'acció política».