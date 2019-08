Busquen un lloro (en Xiao Shao Ye) per la ciutat de Girona

Diferents cartells penjats pel centre comercial de Girona anuncien que s'ha perdut en Xiao Shao Ye, un lloro de la raça Psittacula Eupatria.

Els amos exposen que porta una anella identificativa a la pota, que és tímid, té por de la gent que no coneix i fàcilment es posa nerviós. Expliquen que va sortir volant de casa seva el passat dilluns a la nit. «La nostra família està molt ansiosa perquè ha estat a fora durant molt de temps», afirmen. En el cartell hi apareixen dues imatges per identificar el lloro i un número de telèfon (637 84 78 95) per si algú el troba.