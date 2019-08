El govern veu difícil descongestionar el Barri Vell d'activitats culturals

L'equip de govern de Girona veu difícil poder descongestionar el Barri Vell d'actes culturals per un tema d'equipaments. El tinent d'alcaldia de Cultura, Carles Ribas, va explicar ahir durant el ple municipal que el 80% de les activitats culturals es desenvolupen en espais municipals i que un 40% d'aquestes infraestructures es troben al centre de la ciutat. «Tenim un hàndicap d'infraestructures que dificulta poder traslladar les activitats a altres barris», va explicar Ribas. Tot i això, l'Ajuntament té l'encàrrec de repartir els actes de forma equitativa per tots els barris després que els grups de l'oposició en bloc aprovessin la moció presentada per l'Associació de Veïns del Barri Vell.

Els residents del centre històric han denunciat en diferents ocasions un «excés d'actes» que tenen com a escenari espais públics d'aquesta zona de Girona. És per aquest motiu que, ahir, Begoña Pelegrin, membre de l'Associació de Veïns del Barri Vell, va presentar una moció que destaca la necessitat que l'Ajuntament «aposti per un repartiment equitatiu de les activitats que se celebren a la ciutat». Una proposta que compta amb el suport de diferents entitats veïnals de la ciutat.

El regidor de Cultura, però, ja va avisar que aplicar aquesta mesura és difícil per una falta d'equipaments en punts més enllà del centre. És per aquest motiu que la seva formació, Junts per Catalunya-Girona es va abstenir.

Tot i això, Ribas va destacar que l'equip de govern ja ha treballat en aquesta línia i que s'ha traslladat el Black Music Festival de la plaça independència a Sant Narcís i el Parc del Migdia; igual que el Festivalot que ara se celebra a l'Auditori o l'Strenes, que ja no farà el seu concert de primavera gratuït a la plaça Catalunya.

Davant d'això, en el torn de resposta, Pelegrin va exposar que si hi ha una concentració dels equipaments al centre de la ciutat, «potser el que s'ha de fer és replantejar les polítiques culturals i buscar altres models que no necessitin aquests espais municipals». «No s'han de centrar les activitats en els equipaments, sinó en les persones», va concloure la membre de l'Associació de Veïns del Barri Vell.

Tot i l'abstenció de l'equip de govern, la moció va comptar amb el suport de tota l'oposició. El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas va destacar que cal una «ciutat descentralizada on tots puguem gaudir de la cultura de la mateixa forma» i va ressaltar que 17 dels festivals que es fan a Girona, 12 es realitzen exclusivament al Barri Vell. És per aquest motiu, que el líder de la formació va destacar la necessitat de «redistribuir els recursos».

Des del PSC, la portaveu del grup Sílvia Paneque va explicar que els preocupa la «mercantilització de l'espai públic». «Els barris, i també el Barri Vell, han d'estar pensats per als veïns», va explicar, afegint que, per tant, cal una «programació cultural coherent amb els barris».

D'altra banda, ERC va defensar que és necessari definir la política cultural que vol la ciutat i diversificar l'oferta. «La cultura uneix, no pot dividir», va afirmar la número dos, Maria Àngels Cedacers. I des de Ciutadans van demanar un estudi sobre la mobilitat del transport públic entre barris i seguretat per poder desestacionalitzar els actes.