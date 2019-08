L'Ajuntament i La Caixa garanteixen les sortides escolars dels alumnes de Salt

L'Ajuntament de Salt i l'Obra Social La Caixa van signar ahir un conveni per a aquest curs 2019-2020 que permetrà als alumnes de primària de les escoles públiques del municipi gaudir de les sortides culturals programades als centres. L'objectiu és evitar que la situació socioeconòmica de les famílies sigui un fre per a l'accés dels alumnes a la cultura. L'acord suposa una aportació de 6.000 euros per assegurar aquestes sortides, i va ser firmat per l'alcalde, Jordi Viñas, i la directora d'Institucions a Girona de Caixabank, Gemma Batlle.

En total, gairebé 1.700 alumnes podran gaudir d'aquesta ajuda, que s'ha engegat durant aquesta legislatura. Viñas va explicar que els centres educatius de la vila de Salt «es troben amb grans dificultats per gestionar i garantir el transport d'aquestes sortides educativoculturals, a causa de la realitat socioeconòmica de les famílies que no poden fer front al seu pagament». «En els darrers anys, l'acord signat entre l'Obra Social La Caixa i l'Ajuntament ha permès garantir que tots els alumnes de primària de Salt poguessin gaudir d'aquestes sortides culturals, treballant així per reduir les diferències entre alumnes i la segregació escolar», va afegir l'alcalde de la localitat.