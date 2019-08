Les obres del carrer Cardenal Margarit s'allargaran fins a finals de novembre

Les obres de reforma del carrer del Cardenal Margarit de Girona, que van començar el passat mes de maig, s'allargaran fins al novembre, van confirmar ahir fonts de l'Ajuntament. Concretament, la data límit perquè finalitzin els treballs és el 27 de novembre i, segons responsables de l'empresa que executa el projecte, les reformes avancen d'acord amb el calendari establert.

Veïns d'aquest sector de l'Eixample es van queixar ahir que al llarg de la darrera setmana les obres han estat aturades, extrem que l'empresa nega. De fet, ahir els treballs prosseguien amb normalitat.

En aquest context, fonts de l'Ajuntament van assenyalar que «és possible que en les pròximes setmanes les obres s'aturin alguns dies per motius de festa [dels treballadors]», però sempre i quan «tot estigui anant segons el calendari» i no sigui perjudicial a l'hora de complir el termini per finalitzar els treballs.

La reforma del carrer del Cardenal Margarit constava de dues fases. Durant la primera, els treballs van consistir en actuacions de connexió a la xarxa de sanejament i, pel que fa a la segona, que va començar a principis de juny, s'ha iniciat l'execució de les obres de reurbanització.

El projecte de reforma del carrer del Cardenal Margarit de Girona preveu restringir-hi el trànsit de vehicles, amb l'objectiu de prioritzar la mobilitat dels vianants en aquesta via, que està ubicada entre el carrer de Maluquer Salvador i el carrer de la Creu. Les obres previstes inclouen l'ampliació de les voreres de Cardenal Margarit a partir de la supressió de places d'aparcament i la creació d'una plataforma única, elevant la calçada al nivell de la vorera i fent la diferenciació entre les dues zones amb un canvi del paviment. També s'actuarà en un tram del carrer de Maluquer Salvador per donar continuïtat a les voreres i la calçada de Cardenal Margarit. Aquesta actuació amplia, a més, la zona de vianants i comercial sobre la qual es va actuar al carrer del Migdia.