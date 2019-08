Els mòduls del nou institut de Sarrià s'instal·laran la pròxima setmana

Els mòduls del nou institut de Sarrià de Ter s'instal·laran la pròxima setmana. Aquests dies les màquines han acabat de realitzar la plataforma de formigó sobre la qual s'aixecarà el nou centre educatiu. L'institut estarà situat en un solar del carrer Joan Fuster, al costat del CAP. Es tracta d'uns terrenys municipals cedits per l'Ajuntament al Departament d'Educació de la Generalitat.

Està previst que la instal·lació dels barracons es dugui a terme els dies 7, 8 i 9 d'agost. Aquests treballs provocaran afectacions en el trànsit de la zona, segons explica el consistori en un comunicat difós per les xarxes socials. El carrer Joan Fuster i Ortells, en el tram comprés entre Mossèn Cinto Verdaguer i Federico Lorca, estarà tallat el trànsit i, per tant, tampoc s'hi podrà estacionar durant aquests tres dies. D'altra banda, la parada de bus de Joan Fuster es traslladarà al carrer Mossèn Cinto Verdaguer; i la de Federico Garcia Lorca, al carrer Sant Ferriol.



Quatre barracons

En total s'instal·laran quatre mòduls prefabricats. Dos d'aquests tindran cada un quatre aules equipades amb cadires, taules i tot el mobiliari habitual. Un altre dels mòduls comptarà amb quatre aules específiques: la de música, la d'art, la de tecnologia i el laboratori. I en l'últim barracó hi haurà la biblioteca, la sala dels professors i els despatxos. Cal recordar que el centre, a més, podrà disposar dels equipaments municipals de la vila com el pavelló, el teatre, el centre cívic o la biblioteca.

Les obres de construcció del nou institut de Sarrià, que van a càrrec de l'empresa OSG Serveis Grup SLU, van començar a finals de juny i es preveu que finalitzin a finals d'agost perquè el centre estigui llest al setembre per poder rebre els alumnes. Segons explica l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, un cop s'instal·lin els mòduls prefabricats es procedirà a arranjar l'entorn.

De moment ja s'ha començat a construir una pista de basquet i handbol i, posteriorment, es col·locarà una taula de ping-pong, una font, bancs i una balla que delimitarà l'espai del nou institut. També es mantindran els arbres que ja hi ha en aquest punt per tal que hi hagi zones d'ombres en el pati.

L'equipament estarà dirigit per l'exdirector dels serveis territorials d'Educació, Albert Bayot. En aquest primer curs hi haurà un total de 110 alumnes, dels quals gairebé 50 són de Sarrià de Ter i la resta de diferents poblacions com ara Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Viladasens i Sant Jordi Desvalls.

Bayot, professor de Llengua Catalana i Literatura, estarà acompanyat en l'equip directiu per la cap d'estudis Judith Quadres (exprofessora de Llengua Castellana i Literatura a l'institut Ermessenda de Girona), i Meritxell Mallorquí (exprofessora de Física i Química a l'INS Illa de Rodes de Roses). A més d'ells tres, hi haurà vuit professors més que conjuntament donaran cobertura als quatre grups de primer d'ESO que hi haurà aquest primer any. A la llarga, el centre comptarà amb els quatre cursos escolars d'ESO i els dos de Batxillerat.