El PSC veu manca de control a les beques d'allotjament d'estudiants

El PSC de Girona veu manca de seguiment i control del govern de JxCat a les beques d'allotjament d'estudiants amb Siresa. És per aquest motiu que els socialistes van preguntar dijous al ple ordinari a l'equip de govern sobre aquestes beques que cada any haurien de gaudir sis estudiants universitaris gironins amb el pagament de l'allotjament en diferents modalitats amb l'empresa Siresa Campus. «Es tracta de donar oportunitats a aquells que per raons econòmiques no podrien cursar estudis universitaris. És per això que és un tema de molta importància perquè és una línia d'ajuts generadora d'oportunitats», explica la portaveu socialista Sílvia Paneque.

L'empresa Siresa Campus, S.L. és titular d'una concessió administrativa per a l'explotació d'una residència d'estudiants al sector de Palau-sacosta. El 4 de febrer de 2015, l'Ajuntament i l'empresa van signar un document aprovat pel Ple de la corporació del 9 de febrer de 2015 en el qual, entre altres qüestions, es disposava que Siresa Campus posa a disposició i practica una reserva anual a favor de l'Ajuntament de Girona de sis beques.

Els socialistes van preguntar al ple, i també per registre d'entrada, si des del 2015 s'han cobert totes les places, ja que les ultimes convocatòries van acumular retards i renúncies, explica el PSC en un comunicat. «Recordem que aquestes places d'allotjament per estudiants universitaris formen part de les millores que l'empresa va oferir quan se li va adjudicar la gestió de la residència de Palau. Seria d'una gravetat extrema que l'empresa s'hagués estat estalviant aquests diners sense el control necessari per part del govern», conclou Paneque.