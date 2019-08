Salt instal·la dues càmeres de videovigilància a la piscina per frenar els actes vandàlics

L'Ajuntament de Salt i la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC) han instal·lat dues càmeres de videovigilància a la piscina descoberta de Salt (Gironès). Es tracta d'una acció per reduir els actes vandàlics que hi havia fins ara a l'equipament, sobretot durant la nit. Conjuntament amb la instal·lació de les càmeres, també s'encendrà l'enllumenat tota la nit. Tot i així, el regidor de Seguretat Ciutadana de Salt, Toni Vidal, ha assegurat que "durant les darreres setmanes els actes vandàlics s'han frenat arran de la contractació d'un vigilant nocturn". Aquesta persona va començar a finals de juliol per garantir que la instal·lació no patia cap dany. Vidal també ha recordat que els agents de la Policia Local "fan rondes a diverses hores de la matinada pels voltants de la piscina" per reforçar la seguretat.