L'Ajuntament millora el sistema de reg del parc del Rec Monar de Salt

L'Ajuntament de Salt va començar ahir tasques de millora del sistema de reg del parc Monar. Concretament, s'instal·larà una derivació perquè, en el cas que la sínia no giri, es pugui omplir la bassa amb aigua de la séquia.

Aquestes millores arriben arran d'un incident que va tenir lloc la setmana passada, quan una dotzena de peixos van aparèixer morts per falta d'oxigen al Rec Monar de Salt. Des dels serveis tècnics de l'Ajuntament van explicar que la mort d'aquests animals s'havia produït per la manca d'oxigen a l'aigua, a conseqüència del mal funcionament de la sínia que subministra la séquia. És per aquest motiu que el consorci es va comprometre a estudiar diverses opcions per fer front a la baixada del cabal en aquest canal i evitar que situacions com la de la mort dels peixos es tornessin a repetir.